Deprem tehlikesi altındaki iller listesi güncellendi: Riski en yüksek 31 il belli oldu!
Malatya’da meydana gelen 5.9 büyüklüğündeki depremin ardından Sivas'ta sırasıyla 4.7 ve 4.1 büyüklüğünde depremler yaşandı. Bu sarsıntıların ardından, deprem riski taşıyan iller yeniden gündemin merkezine oturdu. İşte Türkiye'nin deprem tehlike sıralaması ve riskli bölgeler...
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DEPREM İÇİN BİRİNCİ DERECE RİSKLİ İLLER
İzmir
Balıkesir
Manisa
Muğla
Aydın
Denizli
Isparta
Uşak
Bursa
Bilecik
Yalova
Sakarya
Düzce
Kocaeli
Kırşehir
Bolu
Karabük
Hatay
Bartın
Çankırı
Tokat
Amasya
Çanakkale
Erzincan
Tunceli
Bingöl
Muş
Hakkari
Osmaniye
Kırıkkale
Siirt
DEPREM İÇİN İKİNCİ DERECE RİSKLİ İLLER
Tekirdağ, İstanbul (1 ve 2. Bölge)
Bitlis
Kahramanmaraş
Van
Adıyaman
Şırnak
Zonguldak
Tekirdağ
Afyon
Samsun
Antalya
Erzurum
Kars
Ardahan
Batman
Iğdır
Elazığ
Diyarbakır
Adana
Eskişehir
Malatya
Kütahya
Çankırı
Uşak
Ağrı
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