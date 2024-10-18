Deprem tehlikesi altındaki iller listesi güncellendi: Riski en yüksek 31 il belli oldu!

Malatya’da meydana gelen 5.9 büyüklüğündeki depremin ardından Sivas'ta sırasıyla 4.7 ve 4.1 büyüklüğünde depremler yaşandı. Bu sarsıntıların ardından, deprem riski taşıyan iller yeniden gündemin merkezine oturdu. İşte Türkiye'nin deprem tehlike sıralaması ve riskli bölgeler...

Yağmur Biçen Yağmur Biçen
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Deprem tehlikesi altındaki iller listesi güncellendi: Riski en yüksek 31 il belli oldu! - Resim: 1

DEPREM İÇİN BİRİNCİ DERECE RİSKLİ İLLER

İzmir

Balıkesir

Manisa

Muğla

Aydın

Denizli

Isparta

1 7
Deprem tehlikesi altındaki iller listesi güncellendi: Riski en yüksek 31 il belli oldu! - Resim: 2

Uşak

Bursa

Bilecik

Yalova

2 7
Deprem tehlikesi altındaki iller listesi güncellendi: Riski en yüksek 31 il belli oldu! - Resim: 3

Sakarya

Düzce

Kocaeli

Kırşehir

3 7
Deprem tehlikesi altındaki iller listesi güncellendi: Riski en yüksek 31 il belli oldu! - Resim: 4

Bolu

Karabük

Hatay

Bartın

Çankırı

Tokat

Amasya

Çanakkale

Erzincan

4 7
Deprem tehlikesi altındaki iller listesi güncellendi: Riski en yüksek 31 il belli oldu! - Resim: 5

Tunceli

Bingöl

Muş

Hakkari

Osmaniye

Kırıkkale

Siirt

5 7
Deprem tehlikesi altındaki iller listesi güncellendi: Riski en yüksek 31 il belli oldu! - Resim: 6

DEPREM İÇİN İKİNCİ DERECE RİSKLİ İLLER

Tekirdağ, İstanbul (1 ve 2. Bölge)

Bitlis

Kahramanmaraş

Van

Adıyaman

Şırnak

Zonguldak

Tekirdağ

Afyon

Samsun

Antalya

Erzurum

Kars

Ardahan

Batman

6 7
Deprem tehlikesi altındaki iller listesi güncellendi: Riski en yüksek 31 il belli oldu! - Resim: 7

Iğdır

Elazığ

Diyarbakır

Adana

Eskişehir

Malatya

Kütahya

Çankırı

Uşak

Ağrı

Çorum

7 7
deprem riskli bina