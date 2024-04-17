Deprem uzmanı Naci Görür uyardı: Aklınızı başınıza alın!

DÜNYADA BAŞKA ALANLARDA KULLANILIYOR

Erken uyarı sistemlerinin tüm dünyada ulaşım ve doğalgaz hatları gibi kritik öneme sahip noktalarda kullanıldığını söyleyen Görür, “Örneğin; metrolar, trenler çalışmaz veya doğal gaz istasyonları ve doğal gaz üreten yerlerde doğal gazın şalteri aniden indirilir, yangına müsaade edilmez. Yani 3-5 saniye önceden de olsa bu sistemlerin büyük zarar görmelerini engelleyecek otomatik sistemler vardır” diye konuştu. Görür, erken uyarı sistemlerinin kullanım alanlarının bu şekilde kalması gerektiğini vurguladı.