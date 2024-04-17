Deprem uzmanı Naci Görür uyardı: Aklınızı başınıza alın!
Deprem uzman Prof. Dr. Naci Görür depremi önceden bildiren uygulamalara ilişkin konuştu.
Yerbilimci Prof. Dr. Naci Görür, cep telefonları için geliştirilen deprem erken uyarı uygulamalarına tepki gösterdi. Erken uyarı sistemlerinin, deprem olduktan sonra depremin yerini söylediğinin altını çizen Naci Görür, “İnsanlara ulaşmak ancak saniyeler mertebesinde olur. Saniyeler mertebesinde de insanların depremden korunmaları, kaçmaları, kendini güven altına almaları, maddi manevi hasar görmelerini engellemeleri hemen hemen mümkün değildir” ifadelerini kullandı.
DÜNYADA BAŞKA ALANLARDA KULLANILIYOR
Erken uyarı sistemlerinin tüm dünyada ulaşım ve doğalgaz hatları gibi kritik öneme sahip noktalarda kullanıldığını söyleyen Görür, “Örneğin; metrolar, trenler çalışmaz veya doğal gaz istasyonları ve doğal gaz üreten yerlerde doğal gazın şalteri aniden indirilir, yangına müsaade edilmez. Yani 3-5 saniye önceden de olsa bu sistemlerin büyük zarar görmelerini engelleyecek otomatik sistemler vardır” diye konuştu. Görür, erken uyarı sistemlerinin kullanım alanlarının bu şekilde kalması gerektiğini vurguladı.
TEK AMAÇ RANT
ant amacıyla, “Biz bu sistemi bütün halka yayacağız, telefonlara yüklenen uygulamalarla da bu işi yapacağız, deprem geliyor diye herkese duyuracağız” denildiğini söyleyen Görür,
“Siz depremin zamanını, büyüklüğünü, yerini, depremi şiddetini ve olabilecek hasarı doğru tayin etmediğiniz sürece, bunu alacak insanları eğitmediğiniz sürece, nasıl davranacaklarını bilmedikleri sürece depremden daha fazla zarar verirsiniz.” dedi.