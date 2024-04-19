Deprem Uzmanı Prof. Dr. Naci Görür Tokat depremi sonrası ateş püskürdü!

Deprem uzmanı Prof. Dr. Naci Görür, Tokat'taki depremin ardından sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla eleştirilerde bulundu.

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Editör: Yağmur Biçen
Deprem Uzmanı Prof. Dr. Naci Görür Tokat depremi sonrası ateş püskürdü! - Resim: 1

Deprem uzmanı Prof. Dr. Naci Görür, Tokat'taki depremin ardından sosyal medya hesabından  açıklamalarda bulundu.

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Deprem Uzmanı Prof. Dr. Naci Görür Tokat depremi sonrası ateş püskürdü! - Resim: 2

Görür, "Halkıma duyuru" başlığıyla yayınladığı mesajında "6 Şubat'ı ne çabuk unuttuk?" diyerek artık ciddi önlemlerin alınması gerektiğini ifade etti.

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Deprem Uzmanı Prof. Dr. Naci Görür Tokat depremi sonrası ateş püskürdü! - Resim: 3

Görür mesajında şunları söyledi:

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Deprem Uzmanı Prof. Dr. Naci Görür Tokat depremi sonrası ateş püskürdü! - Resim: 4

"HALKIMA DUYURU: Şu anda televizyonlarda yaşanan sahneleri çok iyi biliyorsunuz değil mi? Tıpkı komedi gibi. Deprem oluyor. Televizyonlar konuşmaya başlıyor. Deprem uzmanları sıra sıra boy gösteriyor. Kayıp yoksa şükr edilecek . Gece dışarıda kalınacak. Sonra da unutulacak. Eğer deprem büyükse acı ve keder.

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