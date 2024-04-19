Deprem Uzmanı Prof. Dr. Naci Görür Tokat depremi sonrası ateş püskürdü!
Deprem uzmanı Prof. Dr. Naci Görür, Tokat'taki depremin ardından sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla eleştirilerde bulundu.
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Deprem uzmanı Prof. Dr. Naci Görür, Tokat'taki depremin ardından sosyal medya hesabından açıklamalarda bulundu.
Görür, "Halkıma duyuru" başlığıyla yayınladığı mesajında "6 Şubat'ı ne çabuk unuttuk?" diyerek artık ciddi önlemlerin alınması gerektiğini ifade etti.
Görür mesajında şunları söyledi:
"HALKIMA DUYURU: Şu anda televizyonlarda yaşanan sahneleri çok iyi biliyorsunuz değil mi? Tıpkı komedi gibi. Deprem oluyor. Televizyonlar konuşmaya başlıyor. Deprem uzmanları sıra sıra boy gösteriyor. Kayıp yoksa şükr edilecek . Gece dışarıda kalınacak. Sonra da unutulacak. Eğer deprem büyükse acı ve keder.