Depremlerde hayatını kaybedenler unutulmadı! 6 Şubat'ın yıl dönümünde anma törenleri yapıldı

Sirenler çaldı, deprem anı canlandırıldı. Depremlerden etkilen yerler başta olmak üzere Kahramanmaraş merkezli depremlerde hayatını kaybedenler için yurdun dört bir yanında anma törenleri yapıldı.

Kahramanmaraş'ta, yaklaşık 1400 kişinin hayatını kaybettiği Ebrar Sitesi önünde anma etkinliği düzenlendi. Depremlerin yıl dönümünde Ebrar Sitesi önünde karavanlar kurularak büyük bir ateş yakıldı.

Arama-kurtarma çalışmalarında büyük bir özveri ortaya koyan madenciler de depremde hayatını kaybedenleri unutmadı. Zonguldaklı madenciler, yaşamını yitirenler için Madenci Anıtı'na karanfil bıraktı.

Hatay ve Osmaniye'de vatandaşlar, depremlerin yıl dönümünde geceyi sokaklarda geçirdi. Meşalelerle sessiz yürüyüşler yapıldı.

Camilerde de sabah namazının ardından depremde hayatını kaybedenler için dua edildi, Kur'an-ı Kerim okundu.

Milli Eğitim Bakanlığının aldığı karar ile kent genelindeki ilkokul, ortaokul ve liselerde, depremlerde yaşamını yitirenler için tören düzenlendi.

Ankara ise İl Afet ve Acil Durum Müdürlü tarafından deprem tatbikatı gerçekleştirildi.