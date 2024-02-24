Dilan Polat olayında yeni gelişme!
4 ayrı suçtan tutuklanan Dilan Polat ve Engin Polat çiftinin cephesinde sular durulmuyor. Kara para aklama ve vergi kaçırma gibi 4 ayrı suçtan tutuklanan sosyal medya fenomeni Dilan Polat ile eşi Engin Polat cezası geçtiğimiz günlerde belli olmuştu.
Soruşturmayı tamamlayan Savcılık tarafından Dilan Polat 8 yıl 4 ay, Engin Polat 11 yıla kadar hapsi istendi. Polat çifti hakkındaki son gelişme herkeste merak uyandırdı. Haklarında kara para aklama ve vergi kaçırma başta olmak üzere 4 ayrı suçtan tutukluluk kararı verilen sosyal medya fenomeni Dilan Polat'ın bu sefer de kayınvalidesi gündem oldu.
Dilan Polat’ın ve eşi Engin Polat’ın komşusuyla kavgasının ardından Dilan Polat için 8 yıl 4 ay, Engin Polat’ın içinse 11 yıla kadar hapsi istendi. Gündeme ara ara “bu sefer çıkıyorlar” haberlerinin çıkmasının üzerine cezanın netleşmesi ailesi ve sevenleri için şok edici oldu.
Bilindiği üzere olay 2 Haziran 2023 günü İstanbul Çekmeköy’de yaşandı. Lüks konutların olduğu sitede ikamet eden Engin Dilan Polat çifti doğum günü nedeniyle parti verdi. Dilan Polat eşi için yaptırdığı “Kapatın şehrin ışıklarını, kocam pasta üfleyecek” yazılarını panolara reklam verdi. Polat çiftinin evinde çok sayıda konuk olması nedeniyle park sorunu yaşandı.
Dilan Polat’ın ablası Sıla Doğu hakkında takipsizlik kararı verilirken Dilan Polat’a “hakaret”, “yaralama”, “birden fazla kişiyle tehdit” suçlarından 8 yıl 4 ay, Engin Polat’a ise ekstra “konut dokunulmazlığını ihlal” suçundan 11 yıl 4 aya kadar hapis istemi verildi. İddianame mahkemeye gönderildi. Mahkemenin iddianameyi kabul etmesi durumunda Polat çifti önümüzdeki günlerde hakim karşısına çıkacak.