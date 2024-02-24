Dilan Polat olayında yeni gelişme!

Soruşturmayı tamamlayan Savcılık tarafından Dilan Polat 8 yıl 4 ay, Engin Polat 11 yıla kadar hapsi istendi. Polat çifti hakkındaki son gelişme herkeste merak uyandırdı. Haklarında kara para aklama ve vergi kaçırma başta olmak üzere 4 ayrı suçtan tutukluluk kararı verilen sosyal medya fenomeni Dilan Polat'ın bu sefer de kayınvalidesi gündem oldu.