Dilan Polat ve Engin Polat Çifti Tutuklandı! Enerci Devri Kapandı
Geçtiğimiz günlerde gözaltına alınan Dilan Polat ve eşi Engin Polat'ın da aralarında bulunduğu 12 kişi tutuklandı. Hakimlik, 6 kişinin ise adli kontrol şartıyla serbest bırakılmasına hükmetti.
Haklarında düzenlenen soruşturma kapsamında geçtiğimiz günlerde gözaltına alınan, aralarında Dilan Polat ve Engin Polat çiftinin de bulunduğu şüphelilerle ilgili sıcak bir gelişme yaşandı.
Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı, söz konusu kişiler hakkında "Suç Gelirlerinin Aklanmasının Önlenmesi, Vergi Usul Kanunu ile Futbol ve Diğer Spor Müsabakalarında Bahis ve Şans Oyunları Düzenlenmesi kanunlarına muhalefet" suçlarından soruşturma başlatmıştı.
Soruşturma kapsamında İstanbul merkezli toplam 6 ilde düzenlenen operasyonlarda 24 kişi gözaltına alınmıştı. Şüphelilerden 18'i emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından Anadolu Adalet Sarayına sevk edildi.
Terör ve Örgütlü Suçlar Soruşturma Bürosunda görevli 3 cumhuriyet savcısı, 18 şüphelinin ifadesini aldı. Savcılık daha sonra, Dilan Polat, eşi Engin Polat ve kardeşi Sıla Doğu'nun da aralarında bulunduğu 16 şüpheliyi "suç işlemek amacıyla örgüt kurma", "suç işlemek amacıyla kurulan örgüte üye olma", "Vergi Usul Kanunu'na muhalefet", "suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama" ve Futbol ve Diğer Spor Müsabakalarında Bahis ve Şans Oyunları Düzenlenmesi Kanunu'na muhalefet" suçlarından tutuklanmaları talebiyle nöbetçi hakimliğe sevk etti. 2 şüpheli ise adli kontrol altına alınmaları istemiyle hakimliğe gönderildi. Dilan Polat'ın hakimlikte sorgusu sırasında fenalaşarak bayıldığı ve durumunun iyi olduğu öğrenildi.
Hakimlik, Dilan Polat, Engin Polat ve Sıla Doğu’nun da aralarında bulunduğu 12 kişinin tutuklanmasına karar verdi. 6 kişinin ise adli kontrol şartıyla serbest bırakılmasına hükmedildi. Kararın açıklanmasının ardından hakkında tutuklanma kararı verilen Dilan Polat’ın, “Oğlum sana kim bakacak” diye bağırdığı duyuldu.
Dilan Polat ve Engin Polat çiftinin şirketlerinde yapılan aramalarda dijital materyal ve defterlere el konulmuştu. Şüphelilerle ilgili MASAK tarafından hazırlanan ön inceleme raporunda, tasfiye halindeki 3 firmadan aile bireylerine ait şirketlere sözde ticaret karşılığında sahte fatura kesilmesi yöntemiyle 200 milyon lira para girişi olduğu belirlenmişti.
Aile bireylerine ait şirketler arasında transfer edilen paranın son aşamada Engin Polat'ın sahibi olduğu Milda Gayrimenkul isimli firmada toplanarak gayrimenkul ve çok sayıda araç alındığının tespit edilmişti.
Kaynak: Anadolu Ajansı4 4