Dilan Polat ve Engin Polat Çifti Tutuklandı! Enerci Devri Kapandı

Dilan Polat ve Engin Polat çiftinin şirketlerinde yapılan aramalarda dijital materyal ve defterlere el konulmuştu. Şüphelilerle ilgili MASAK tarafından hazırlanan ön inceleme raporunda, tasfiye halindeki 3 firmadan aile bireylerine ait şirketlere sözde ticaret karşılığında sahte fatura kesilmesi yöntemiyle 200 milyon lira para girişi olduğu belirlenmişti.

Aile bireylerine ait şirketler arasında transfer edilen paranın son aşamada Engin Polat'ın sahibi olduğu Milda Gayrimenkul isimli firmada toplanarak gayrimenkul ve çok sayıda araç alındığının tespit edilmişti.