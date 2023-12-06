Dink Suikastı Davasına Devam Edildi

Agos Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Hrant Dink’in öldürülmesine ilişkin son açılan davaya devam edildi.



FETÖ’cü eski emniyet müdürleri Ali Fuat Yılmazer ve Ramazan Akyürek'in içinde olduğu 12 sanığın yargılandığı davada, Dink cinayetinin tektikçisi Ogün Samast, ilk kez hakim karşısına çıktı.



Hakkında, "FETÖ üyesi olmamakla birlikte örgüt adına suç işlemek"ten 10 yıla kadar hapis cezası istenen Samast, duruşmaya uzaktan, Trabzon’daki Akçaabat Adliyesi’nden, katıldı.



Tutuksuz yargılanan Ogün Samast’ın avukatı iddianamenin kendilerine yeni tebliğ edildiğini belirterek, savunma için ek süre istedi.



Mahkeme Başkanı'nın talebi kabul etmesi üzerine Samast ve avukatı, ifade vermeden duruşmadan ayrıldı.



Öte yandan sanıklardan Ali Fuat Yılmazer, Dink cinayetinde yapılan ihmallerde İstanbul İstihbaratında görevli kişilerin olduğunu söyledi. Yılmazer, FETÖ'yü aklamak için çeşitli iddialara başvurdu; “Gerçek Hrant Dink düşmanları beraat ettirildi” imasında bulundu.



Duruşma delillerin toplanması için ertelendi.



Davada, sanıklar “FETÖ/PDY silahlı terör örgütü adına suç işlemek” suçundan yargılanıyor.