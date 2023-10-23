Dışişleri Bakanı Fidan Tahran’da

Diplomatik kaynaklardan edinilen bilgiye göre, Dışişleri Bakanları düzeyinde düzenlenen toplantıya Türkiye’nin ve ev sahibi İran’ın yanı sıra Azerbaycan, Ermenistan ve Rusya Federasyonu’nun katıldığı belirtildi.

Güney Kafkasya’da kalıcı barış ve istikrarın tesisine yönelik olarak Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev‘in girişimiyle başlatılan 3+3 formatındaki bölgesel işbirliği platformunun ilk toplantısı, daha önce Dışişleri Bakan Yardımcıları düzeyinde 10 Aralık 2021’de Moskova’da düzenlemişti.