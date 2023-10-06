Dün öğle saatlerinde, ABD'nin Türkiye'ye ait bir SİHA'yı düşürdüğü gündeme bomba gibi düşmüştü. Akşam saatlerinde, ABD Savunma Bakanlığı Sözcüsü Pat Ryder, ABD F-16 uçağının, Suriye'nin Haseke şehri semalarında Türk SİHA'sını füzeyle vurarak düşürdüğünü açıkladı.

Dışişleri Bakanlığından Düşürülen SİHA ile İlgili Açıklama!

Suriye'nin Haseke bölgesinde ABD tarafından düşürülen SİHA ile ilgili Dışişleri Bakanlığından açıklama geldi.

Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

- 1 Ekim 2023 tarihinde gerçekleşen terör saldırısı sonrasında, meşru müdafaa haklarımız doğrultusunda Irak ve Suriye’de PKK/YPG terör hedeflerine yönelik olarak Silahlı Kuvvetlerimiz ve İstihbarat Teşkilatımız tarafından kapsamlı operasyonlar başlatılmıştır.

- Bu çerçevede, dün (5 Ekim) Suriye’nin kuzeyindeki Tel Rıfat, Cizire ve Derik bölgeleri başta olmak üzere bölücü terör örgütüne ait çok sayıda hedef imha edilmiştir.

- Operasyon esnasında üçüncü taraflarla işletilen çatışmasızlık mekanizmasındaki farklı teknik değerlendirmeler nedeniyle bir Siha kaybedilmiştir. İlgili taraflarla çatışmasızlık mekanizmasının daha etkin işletilmesi yönünde gerekli tedbirler alınmaktadır.