Diyanet bu yılki fitre bedelini açıkladı! İşte belirlenen miktar

Diyanet İşleri Başkanlığı Din İşleri Yüksek Kurulu, Kurul Başkanı Abdurrahman Haçkalı başkanlığında bir araya geldi. Toplantıda, 2024 yılı ramazan ayı için fitre miktarının belirlenmesi konusu görüşüldü.

Toplantıda alınan kararla ilgili Diyanet tarafından açıklama yapıldı. Buna göre, Diyanet İşleri Başkanlığı Din İşleri Yüksek Kurulu, bu yıl fitre miktarını 130 lira olarak belirledi.

Diyanet tarafından yapılan açıklamada şunlar kaydedildi:

- Konuyla ilgili hadis-i şerifler, mevcut sosyo-ekonomik hayat şartları ve bir kişinin günlük gıda ihtiyacı göz önünde bulundurularak ülkemizde fitre miktarı 2024 yılı ramazan ayı için 130 lira olarak belirlenmiştir. Belirtilen meblağ nakdi olarak verilebileceği gibi gıda ve benzeri maddelerden ayni olarak da verilebilir. Belirlenen bu meblağ, aynı zamanda günlük oruç fidye bedelidir. Bunun yanında her bir mükellef, günlük gıda harcamalarına denk düşecek bir meblağı fitre olarak verebilir.