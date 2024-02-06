Doğu Perinçek'ten Çağlayan saldırısı açıklaması: "Saldırıların arkasındaki gerçek gücü saklamayın"

Vatan Partisi Genel Başkanı Doğu Perinçek, Çağlayan Adliyesi’nde gerçekleşen saldırıya dair katıldığı programda değerlendirmelerde bulundu. Perinçek hükümeti eleştirdi ve saldırının arkasındaki gerçek faili saklamaya çalışan ellerin olduğunu söyledi.

'SALDIRININ ARKASINDAKİ GERÇEK GÜCÜ SAKLAYAN ELLER VAR'

Perinçek konuya dair yorumlarını şöyle sürdürdü:

- Bu beklediğim bir olaydı. Yarın ve öbür gün de bekliyorum. Bunlar güzel şeyler değil Türkiye’miz açısından ama önce olayları sıralayalım. Camide can güvenliği yok. Adliyede can güvenliği yok. Kilisede can güvenliği yok. Taksinin içinde can güvenliği yok. Bunların hepsini yan yana koyduğumuz zaman hepsi 10- 15 günde olan olaylar. Bir tertip var. Bir küresel kuvvet Türkiye’de can güvenliği hükümet sağlayamıyor, Türkiye’de can güvenliği yok. Kamuoyunda bu algıyı yaratmaya çalışıyorlar. Yalnız Türkiye değil dünya kamuoyunda da bu algı yaratılmaya çalışılıyor. Bugün bir otel sahibi arkadaşımla görüştüm. Bugün birdenbire rezervasyonlar çok aşağı düştü. Oteller bile boşaldı. Türkiye’nin turizmine de vurulan bir darbe ama ondan çok daha önemlisi kamuoyunda bir algı yaratılma çabası. Bu hükümet Türkiye’de asayişi sağlayamıyor. Böyle bir manzara gözüküyor. Akla gelen ilk soru şudur: Bir küresel güç diyoruz, kim olmalı bu? Bu yapılanları çeşitli gruplar kişiler yaptı diyorlar. Arkadaki gücü saklayan bir el de var. Burada hükümeti eleştiriyoruz.

Saldırı ve cinayetler neden artıyor?



Vatan Partisi Genel Başkanı Dr. Doğu Perinçek (@Dogu_Perincek) yorumladı:



- Cami'de can güvenliği yok, adliyede can güvenliği yok, kilisede can güvenliği yok. Tertip peşinde olan küresel bir güç var. ABD Erdoğan'ı tam teslim almak istiyor.… pic.twitter.com/dmJDYOIW86 — Ulusal Kanal (@ulusalkanal) February 6, 2024

'MOSSAD'IN TEK GÖREVİ FOTOĞRAF ÇEKMEK Mİ?'

Perinçek yaptığı konuşmada geçtiğimiz günlerde yapılan Mossad operasyonuna da değindi:

- Diyelim Mossad operasyonu yapıyorlar. Açıklanan şu bu ajanlar fotoğraf çekiyor. Mossad’ın görevi fotoğraf çekmek mi? Bu Mossad başka bir şey yapmaz mı? Kendi filmleri var. Suikastları nasıl yapıyor, tertipleri nasıl yapıyor bunları anlatıyor. Buradan hükümeti eleştiriyoruz. Diyorlar ki DHKP-C. DHKP-C mi var? Bu az önce söylediğimiz kamuoyunu yaratmak isteyen DHKP-C mi? İki tane DEAŞ’lı mı? Bunların arkasında bir güç var, daha küresel ve bölgesel çıkarlar peşinde olan. Bunu çok iyi saptamak lazım. Mesela komutanımız Fahri Erenel bu Mossad’dır diyor. Mossad’ın olduğunu gösteren çok büyük emareler var.

Vatan Partisi Genel Başkanı Dr. Doğu Perinçek (@Dogu_Perincek) yorumladı:



- ABD'ye ve İsrail'e boyun eğen politikalarınızla terörü bitiremezsiniz. Teröristlerin arkasında olanlar ABD ve MOSSAD.#canlı izlemek için tıklayın:https://t.co/B9lPafPuQJ pic.twitter.com/CXU3OH7Iop — Ulusal Kanal (@ulusalkanal) February 6, 2024

'ABD YÖNETİMİ ERDOĞAN'I TAMAMEN TESLİM ALMAK İSTİYOR'

Vatan Partisi Lideri, bu saldırıyı Mossad'ın yapmasının ihtimalinin yanı sıra ABD yönetiminin de Cumhurbaşkanı Erdoğan yönetimini tamamen teslim almak adına bir süredir saldırılar yaptığını vurguladı:

- ABD yönetimi de Tayyip Erdoğan’ı tam teslim almak istiyor. Tayyip Erdoğan yönetimi bugün ABD’nin istediği rotaya girdi. Aslında seçimden önce girdi ama son İsveç ve Finlandiya oylamaları ile bu sürece bayağı girdi. Bununla yetinmiyor Amerika. Tam teslimiyet istiyor. O mu acaba? Yoksa Mossad’ın Türkiye’nin Gazze’deki politikasına bir uyarı mı? Tabi Metina ile de birleştirmemiz lazım. İçeride bu olaylar oluyor. Daha 15- 20 gün önce de ABD kendi güçlerini kullanarak TSK’ya karşı Metina’da saldırdı.

'GÖLGELERLE SAVAŞARAK TERÖRÜ BİTİREMEZSİNİZ'

Perinçek, Tayyip Erdoğan hükümetinin arkadaki asıl güçle değil gölgelerle dövüştüğünü ve bu sebeple terörle mücadele politikasının başarısız olacağını vurguladı. Genel Başkan sözlerini şöyle sürdürdü:

- ABD ve İsrail’in karşısında başı eğik politikalarla siz PKK’yı, DEAŞ’i, DHKP-C’yi bitiremezsiniz. Siz gölgelerle savaşıyorsunuz. O gölgenin esas sahipleri var. Teröre karşı mücadele en iddialı konu olsa dahi Tayyip Erdoğan’ın başarılı olma şansı gözükmüyor. O teröristlerin arkasındakiler ABD ve İsrail. Bizim Dışişleri Bakanımız onları ağırlıyor. Cumhurbaşkanımız onlarla görüşüyor. Hadi görüşmekte bir şey yok, görüşsünler. Ancak Türkiye’nin içine girdiği rotada teröre karşı başarılı olma şansına sahip değil.