Doğu Perinçek'ten Çağlayan saldırısı açıklaması: "Saldırıların arkasındaki gerçek gücü saklamayın"

Vatan Partisi Genel Başkanı Doğu Perinçek, Çağlayan Adliyesi’nde gerçekleşen saldırıya dair katıldığı programda değerlendirmelerde bulundu. Perinçek hükümeti eleştirdi ve saldırının arkasındaki gerçek faili saklamaya çalışan ellerin olduğunu söyledi.

Perinçek konuya dair yorumlarını şöyle sürdürdü:

- Bu beklediğim bir olaydı. Yarın ve öbür gün de bekliyorum. Bunlar güzel şeyler değil Türkiye’miz açısından ama önce olayları sıralayalım. Camide can güvenliği yok. Adliyede can güvenliği yok. Kilisede can güvenliği yok. Taksinin içinde can güvenliği yok. Bunların hepsini yan yana koyduğumuz zaman hepsi 10- 15 günde olan olaylar. Bir tertip var. Bir küresel kuvvet Türkiye’de can güvenliği hükümet sağlayamıyor, Türkiye’de can güvenliği yok. Kamuoyunda bu algıyı yaratmaya çalışıyorlar. Yalnız Türkiye değil dünya kamuoyunda da bu algı yaratılmaya çalışılıyor. Bugün bir otel sahibi arkadaşımla görüştüm. Bugün birdenbire rezervasyonlar çok aşağı düştü. Oteller bile boşaldı. Türkiye’nin turizmine de vurulan bir darbe ama ondan çok daha önemlisi kamuoyunda bir algı yaratılma çabası. Bu hükümet Türkiye’de asayişi sağlayamıyor. Böyle bir manzara gözüküyor. Akla gelen ilk soru şudur: Bir küresel güç diyoruz, kim olmalı bu? Bu yapılanları çeşitli gruplar kişiler yaptı diyorlar. Arkadaki gücü saklayan bir el de var. Burada hükümeti eleştiriyoruz.