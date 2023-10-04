Dünyanın En Mutlu Sektörleri Belli Oldu Hangi İşlerde Çalışan İnsanlar Çok Mutlu? İşte O Meslekler...
Yapılan yeni bir araştırmaya göre, dünyada en mutlu mesleğe sahip insanlar açık havada ve sosyal bir ortamda çalışıyor. Hangi işlerde çalışan insanlar işlerinden çok memnun. İşte o meslekler...
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Dünyanın en mutlu sektörleri açıklandı. İş bulma kurumu ve platformu BambooHR'ın yaptığı çalışmada Ocak 2020-Haziran 2023 arasında 1600'den fazla şirketteki en az 57 bin çalışanın verileri değerlendirildi.
8. Sağlık
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