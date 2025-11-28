Dünyanın gözü İznik'te! Papa 14. Leo, tarihi bazilikada ayin yönetti!

Papa, Roma İmparatoru Kostantin tarafından M.S. 325 yılında gerçekleştirilen ve erken Hristiyanlık tarihi için kritik bir buluşma olan İznik Konsili'nin 1700'üncü yıl dönümü çerçevesinde, İznik Gölü kıyısında bulunan su altı bazilika kalıntılarını ziyaret etti.