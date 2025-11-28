Dünyanın gözü İznik'te! Papa 14. Leo, tarihi bazilikada ayin yönetti!

Katolik Kilisesi'nin ruhani lideri Papa 14. Leo, ilk yurt dışı seyahatinin son ayağında Bursa'nın İznik ilçesinde, erken Hristiyanlık tarihinin dönüm noktası olan Birinci Konsil'in yıl dönümü anısına düzenlenen törende ayini yönetti.

Katoliklerin ruhani önderi Papa 14. Leo, ilk yurt dışı programı kapsamında geldiği Bursa'nın İznik ilçesinde, tarihi önem taşıyan bir ayine liderlik etti.

Papa, Roma İmparatoru Kostantin tarafından M.S. 325 yılında gerçekleştirilen ve erken Hristiyanlık tarihi için kritik bir buluşma olan İznik Konsili'nin 1700'üncü yıl dönümü çerçevesinde, İznik Gölü kıyısında bulunan su altı bazilika kalıntılarını ziyaret etti.

Konsil'in yapıldığı yer olarak bilinen bu tarihi bazilikada icra edilen ayini yöneten Papa, tören sırasında İncil'den ayetler okudu. Bazilikadaki bu özel etkinlikte Fener Rum Patriği Bartholomeos da bir konuşma gerçekleştirdi.

Ayin için bazilikanın hemen yanına özel bir platform kuruldu.

YÜZLERCE BASIN MENSUBU VE BİNLERCE İZLEYİCİ

Papa'nın gerçekleştirdiği bu tarihi ziyareti, sadece dini bir etkinlik olmanın ötesinde, ekümenik diyalog, Hıristiyan dünyasında birlik çağrısı ve hoşgörü mesajı için sembolik bir adım olarak nitelendirildi.

Vatikan'dan gelen çok sayıda gazetecinin de aralarında bulunduğu yüzlerce basın mensubu bu olayı yakından takip etti.

Tören, birçok televizyon kanalı tarafından canlı yayınlandı.

Ayini izlemek amacıyla bazilikanın bulunduğu bölgeye binlerce yerli ve yabancı turist akın etti. Bazı izleyiciler törene uzaktan eşlik ederken, bu yoğun ilgi sebebiyle iletişimin sorunsuz sağlanabilmesi için ilçeye mobil istasyonları da kuruldu.

BÖLGEDE ÜST DÜZEY GÜVENLİK ALARMI

Tarihi ayin sırasında, bazilikanın bulunduğu alanda ve çevresinde yoğun güvenlik önlemleri alındı. Toplamda 2500 civarında polis ve çok sayıda jandarma görevlendirildi.

Papa'nın helikopterle iniş yaptığı İznik Stadyumu çevresi de adeta abluka altına alındı ve adeta kuş uçurtulmadı. Yüzlerce polis ve jandarmanın görev aldığı stat çevresine, basın mensuplarının bile yaklaştırılmadığı bilgisi edinildi.

Papa'nın İznik'e geldiği günün, tesadüfen İznik'in düşman işgalinden kurtuluşunun 105. yıldönümüne denk gelmesi, dikkat çeken bir ayrıntı olarak kayıtlara geçti.

