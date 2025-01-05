Ehliyet alacaklar dikkat! Dev zam geldi
2025 yılında ehliyet almak isteyenler için sınav ücretlerine zam geldi. Direksiyon sınavının 2025'te ödemesi ne kadar oldu? İşte tüm detaylar...
Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) tarafından yapılan düzenlemeye göre, özellikle direksiyon sınavı ücretlerinde ciddi artışlar yapıldı.
İlk sınavda başarısız olan sürücü adayları, yeniden sınava girmek istediklerinde daha yüksek ücret ödemek zorunda kalacak.
Direksiyon Sınavı Ücretleri Arttı
2024 yılında direksiyon sınavı ücreti 750 TL iken, bu ücret 2025 yılı itibarıyla 1350 TL’ye yükseltildi.
Ancak, asıl artış ikinci ve sonraki sınavlarda yaşandı. Daha önce 2500 TL olan ikinci direksiyon sınavı harcı, yeni düzenlemeyle 4000 TL’ye çıkarıldı.
Bu durum, hem sınava yeni kayıt yaptıranları hem de sınavı geçemeyen adayları yakından ilgilendiriyor.
Eski Fiyattan Ödeme Yapanlar Fark Ödeyecek
2024 yılında kurs ücretlerini ödeyen sürücü adayları da yeni zamların etkisiyle karşılaştı. Ehliyet kursları, 2025’te yürürlüğe giren zamlı fiyatların farkının da ödenmesi gerektiğini adaylara bildirdi.
Kurslardan sürücü adaylarına gönderilen bilgilendirme mesajlarında şu ifadelere yer verildi:
"Sayın adaylarımız, yeni uygulamalı sınav kodu için belirlenen başarısız aday harç ücretleri 4000 TL olarak belirlenmiştir. 7 Ocak tarihine kadar ücretini yatırmayan adaylarımızın ücretlerini tamamlaması önemle rica olunur."
Bu durum, sürücü adaylarının bütçelerinde beklenmedik bir yük oluşturdu.