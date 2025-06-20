Ehliyet sahipleri dikkat! Her yıl sağlık kontrolü zorunlu oluyor
Tüm ehliyet sahiplerini yakından ilgilendiren yeni düzenleme yolda. İçişleri Bakanlığı tarafından hazırlanan taslak yasayla birlikte özellikle 65 yaş üzeri sürücülere her yıl sağlık kontrolü zorunluluğu getiriliyor.
İçişleri Bakanlığı’nın hazırladığı ve TBMM’ye sunulmaya hazırlanan yeni eylem planı, Türkiye genelindeki milyonlarca ehliyet sahibini yakından ilgilendiriyor.
Gerçek Gündem, Cumhuriyet, T24 haberlerine göre, sürücülere yönelik trafik denetimleri artık sadece araçlarla sınırlı kalmayacak; sürücülerin sağlık durumu ve yeterlilikleri de her yıl kontrol edilecek.
65 YAŞ ÜSTÜNE 2 YILDA BİR, 80 YAŞ ÜSTÜNE HER YIL KONTROL
Mevcut uygulamada 65 yaş üstü sürücüler her 3 yılda bir, 80 yaş üstü sürücüler ise 2 yılda bir sağlık kontrolünden geçiyor. Ancak yeni düzenlemeyle bu süreler daha da daraltılıyor.
Taslağa göre:
65 yaş üstü sürücüler artık 2 yılda bir,
80 yaş üstü sürücüler ise her yıl zorunlu sağlık muayenesine gidecek.
Yeni düzenlemenin, Avrupa ülkelerindeki benzer uygulamalardan esinlenerek hazırlandığı belirtiliyor. Birçok Avrupa ülkesinde 65 yaş sonrasında araç kullanımında çeşitli kısıtlamalar bulunuyor. Ayrıca bazı ülkelerde kalp hastaları gibi riskli gruplara araç kullanma izni verilmiyor. Türkiye’de de benzer bir sistemin temelleri atılıyor.
Sadece sağlık kontrolleri değil, trafik cezalarında da köklü değişiklikler gündemde. Caydırıcılığı artırmak amacıyla cezaların artırılması ve belirli suçlara karşı daha sert yaptırımlar getirilmesi planlanıyor. Böylece trafik güvenliğinin üst seviyeye çıkarılması amaçlanıyor.
İçişleri Bakanlığı tarafından hazırlanan taslağın kısa süre içerisinde Türkiye Büyük Millet Meclisi’ne sunulması bekleniyor. Tasarı, önce ilgili komisyonlarda ele alınacak, ardından TBMM Genel Kurulu’nda görüşülerek oylamaya sunulacak. Kabul edilmesi halinde Cumhurbaşkanı’nın onayının ardından Resmî Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girecek.