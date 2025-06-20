Ehliyet sahipleri dikkat! Her yıl sağlık kontrolü zorunlu oluyor

65 YAŞ ÜSTÜNE 2 YILDA BİR, 80 YAŞ ÜSTÜNE HER YIL KONTROL

Mevcut uygulamada 65 yaş üstü sürücüler her 3 yılda bir, 80 yaş üstü sürücüler ise 2 yılda bir sağlık kontrolünden geçiyor. Ancak yeni düzenlemeyle bu süreler daha da daraltılıyor.