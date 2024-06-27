Ehliyet yenilemede süre azalıyor: Rapor, harç ve cezalar hakkında bilmeniz gerekenler
Kimlik ve ehliyet yenileme işlemleri, nüfus müdürlüklerinden randevu alınarak hızlı bir şekilde gerçekleştirilebilir. İşte detaylar...
Kimlikler için herhangi bir değiştirme süresi bulunmazken, ehliyetlerin yenilenmesi için belirlenen süre yalnızca 6 ay kaldı. Eski ehliyetlerin yenisiyle değiştirilmesi için sürücülerin sağlık raporu alması ve gerekli harçları ödemesi gerekiyor.
Daha sonra Nüfus ve Vatandaşlık İşleri'nden randevu alınarak yeni ehliyetin kısa sürede kargolanması sağlanabiliyor.
Ehliyet değişimi sürecinde geçici bir süre ehliyetsiz kalmamak adına geçici bir belge veriliyor ve bu belge 1 ay boyunca ehliyet yerine geçiyor. Yeni ehliyet teslim edildikten sonra geçici belge imha edilebilir.
CEZASI NE KADAR?
Ehliyetsiz araç kullanmanın cezası 12.978 TL, ehliyetine el konulan bir kişinin araç kullanması da 12.978 TL, ehliyeti iptal edilen bir kişinin araç kullanması ise yine 12.978 TL cezaya tabi olacak.