Elazığ'da facia! Maden ocağında göçük meydana geldi

Elazığ'ın Palu ilçesinde korkunç bir olay meydana geldi. Kayaönü köyü mevkisindeki özel bir krom madeninde göçük meydana geldi. Göçüğün neden oluştuğuna ilişkin henüz resmi bir açıklama yapılmadı.

Yaşanan maden kazasının yetkililere bildirilmesi üzerine bölgeye 112 Acil Servis, AFAD ve jandarma ekipleri sevk edildi. Ekipler, göçük altında kalan işçilerin kurtarılması için çalışma başlattı.

ELAZIĞ VALİLİĞİNDEN AÇIKLAMA

Maden ocağında meydana gelen göçük ile ilgili Elazığ Valiliğinden de açıklama yapıldı.

Elazığ Valisi Ömer Toraman, saat 10.04 sıralarında Palu ilçesi Kayaönü köyü civarında krom madenine ait bir işletmede göçük meydana geldiği ihbarının alındığını söyledi. Vali Ömer Toraman, ihbar sonrası ekiplerin hızla olay yerine intikal ettiğini söyledi. Vali Toraman, arama kurtarma faaliyetlerinin süratle başladığını ifade ederek, göçük altında kalan işçilere ulaşmak için arama kurtarma ekiplerinin yoğun şekilde faaliyetlerini sürdürdüğünü belirtti.

Elazığ Valiliğinden yapılan açıklamada, Palu'da krom maden işletmesinde meydana gelen göçükte 4 işçinin göçük altında kaldığı bildirildi. Yapılan ilk müdahale neticesinde 3 işçinin kurtarıldığı ifade edilen açıklamada, 1 işçinin kurtarılması için çalışmaların sürdüğü belirtildi.

Açıklamada, olayla ilgili adli ve idari tahkikat başlatıldığı kaydedildi.