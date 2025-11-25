Elektrik faturalarında yeni dönem: 4 bin kWh’yi aşan destek alamayacak!

Öte yandan, sanayi, kamu ve özel hizmetler sektörü ve aydınlatma abone grupları için 15.000 kWh limitinde herhangi bir değişiklik yapılmadı. Ayrıca, tarımsal faaliyetler grubunda son kaynak limiti değiştirilmedi ve bu gruptaki tüketiciler düzenlemeden etkilenmeyecek.

Camiler, ibadethaneler, cemevleri, dernekler, şehit aileleri ve muharip/malul gaziler, köy içme suları, AFAD'a ait geçici barınma merkezleri, elektrikle çalışan diyaliz destek ünitesi, solunum cihazı ve benzeri mahiyette yaşam destek cihazlarına bağımlı olan tüketiciler düzenlemenin dışında tutuldu.