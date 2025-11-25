Elektrik faturalarında yeni dönem: 4 bin kWh’yi aşan destek alamayacak!
1 Ocak 2026'da yürürlüğe girecek yeni elektrik tarifesi uygulaması için geri sayım başladı. Yıllık elektrik tüketimi 4 bin kilovatsaati aşan mesken tüketicileri, kamu desteğinden yararlanamayacak.
Gelir düzeyine göre daha adil bir sistem oluşturulmasını hedefleyen elektrikte yeni tarife dönemi, 1 Ocak 2026 tarihinde yürürlüğe girecek.
Bu sistemde, mesken tüketici grubunda yer alan abonelerin yıllık tüketim miktarı 4 bin kilovatsaati geçerse, kamu desteğinden yararlanmaları sona erecek.
Sabah gazetesinin haberine göre, elektrik perakende şirketleri, bu yıl itibarıyla 4 bin kilovatsaati aşan tüketicilere yönelik bilgilendirme mesajları göndermeye başladı.
Uzmanlar, vatandaşların ucuz elektrik fırsatından yararlanmaları için tasarruf tedbirlerini şimdiden uygulamaları gerektiğini belirtiyor. Örneğin, evlerdeki lambalar tasarruflularla değiştirilebilir, elektronik aletlerin kullanımı azaltılabilir.
2025 TÜKETİMİ BAZ ALINACAK
1 Ocak 2026'dan itibaren uygulamaya alınacak yeni tarifede, konutların 2025 yılındaki toplam tüketim verileri esas alınacak. Eğer bir hane 2025 yılı genelinde toplamda 4 bin kilovatsaati aşmışsa, 2026 yılı boyunca faturası son kaynak tedarik tarifesi üzerinden düzenlenecek.
Enerji Piyasası Düzenleme Kurulu'nun (EPDK) 2026 yılı için belirlenen "Son Kaynak Tedarik Tarifesi"ne ilişkin kararı Resmi Gazete'de yayımlanmıştı.
Buna göre, mesken tüketici grubuna yönelik yıllık tüketim miktarı 4 bin kWh olarak uygulanacak. Bu da, yaklaşık 984 TL'nin üzerinde faturası olan abonelerin devlet desteğinden yararlanamayacağı anlamına geliyor.
Mesken aboneleri, siteler, apartman ortak kullanım alanları ve bazı kamu kurumlarının 4 bin kilovatsaat sınırına takılması söz konusu olacağı için, sınırı aşacağını öngörenler şimdiden tasarruf tedbirlerini almaya başlayabilir.
300 BİN HANE ŞİMDİDEN DESTEKTEN ÇIKTI
Yapılan düzenleme, güncel verilere göre, tüketimi yüksek olan yaklaşık 2,5 milyon mesken abonesini, yani tüm mesken abonelerinin yaklaşık yüzde 6’sını etkileyecek
Bakanlık, doğalgazda 2026’da uygulamaya geçirmeyi planladığı kademe uygulamasında illere göre farklı sınırlar belirleyecek olsa da, elektrikte aynı düzenleme uygulanmadığı için özellikle yazın klimaları yoğun kullanan Antalya, Adana gibi sıcak illerdeki vatandaşlar kademeye daha fazla takılıyor. Bu duruma örnek olarak, Antalya'da 300 bin hanenin belirlenen kademenin üzerinde kalarak şimdiden desteklemeden çıkarıldığı belirtildi.
SERBEST TÜKETİCİ HAKKI VE İKİLİ ANLAŞMA FIRSATI
Yüksek tüketimli abonelerin kullanabileceği alternatif bir hak da bulunuyor. Aboneler, serbest tüketici olmanın avantajından yararlanarak, diledikleri bir tedarikçi ile ikili anlaşma yapıp elektrik enerjisi satın alabilirler.
Böylece kendileri için en uygun tarifeye geçmeyi talep edebilirler. Ancak tedarik şirketleri, tıpkı tarifedeki gibi tek bir birim fiyat önerebileceği gibi, piyasa fiyatına endeksli fiyat da sunabilir. Tüketiciler, bu noktada kendileri için en uygun fiyatı tercih ederek avantaj sağlayabilir.
Gönderilmeye başlanan mesajlarda da bu hak hatırlatılıyor: "Tüketiminiz son kaynak tedarik tarife limitinin üzerine çıkmıştır. Serbest tüketici hakkınızdan faydalanmak isterseniz tedarik şirketleri ile ikili anlaşma imzalayabilirsiniz" diye bilgilendiriliyor.
MUAF TUTULAN GRUPLAR VE LİMİTLER
EPDK'nın açıklamasına göre alınan kararla; yıllık tüketim miktarının 4.000 kWh ve üzeri olmasına bağlı olarak son kaynak limitini geçen mesken tüketicileri ile yıllık tüketim miktarının 15.000 kWh ve üzeri olmasına bağlı olarak son kaynak limitini geçen kamu ve özel hizmetler sektörü, diğer sanayi ve aydınlatma abone gruplarında yer alan tüketicilerin desteklenen gruptan çıkarılarak gerçek maliyetlerden elektrik enerjisi tedarik etmeleri amaçlanıyor.
Öte yandan, sanayi, kamu ve özel hizmetler sektörü ve aydınlatma abone grupları için 15.000 kWh limitinde herhangi bir değişiklik yapılmadı. Ayrıca, tarımsal faaliyetler grubunda son kaynak limiti değiştirilmedi ve bu gruptaki tüketiciler düzenlemeden etkilenmeyecek.
Camiler, ibadethaneler, cemevleri, dernekler, şehit aileleri ve muharip/malul gaziler, köy içme suları, AFAD'a ait geçici barınma merkezleri, elektrikle çalışan diyaliz destek ünitesi, solunum cihazı ve benzeri mahiyette yaşam destek cihazlarına bağımlı olan tüketiciler düzenlemenin dışında tutuldu.