Elon Musk'tan İsrail Hamlesi! ❌ Kimsenin Beklemediği Paylaşım
Space X ve X platformunun CEO'su Elon Musk'tan İsrail hamlesi geldi. Paylaşımı herkesi şaşırttı. Bir yandan ise taktirde topladı.
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Mühendis, endüstriyel tasarımcı, teknoloji girişimcisi olan Elon Musk, İsrail'e veto paylaşımı yaptı.
Elon Musk'tan İsrail Hamlesi!
X platformunun sahibi olan Elon Musk, resmi hesabından İsrail desteği yapan kullanıcıları sileceğini belirtti.
Elon Musk'un paylaşımı milyonlar tarafından paylaşıldı.
Filistinlilere soykırım yapan İsrail'i en başından beri desteklemediğini belirten Elon Musk'un bu hareketi hem şaşırttı hem de sevindirdi.