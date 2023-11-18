Elon Musk'tan İsrail Hamlesi! ❌ Kimsenin Beklemediği Paylaşım

Space X ve X platformunun CEO'su Elon Musk'tan İsrail hamlesi geldi. Paylaşımı herkesi şaşırttı. Bir yandan ise taktirde topladı.

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Elon Musk'tan İsrail Hamlesi! ❌ Kimsenin Beklemediği Paylaşım - Resim: 1

Mühendis, endüstriyel tasarımcı, teknoloji girişimcisi olan Elon Musk, İsrail'e veto paylaşımı yaptı. 

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Elon Musk'tan İsrail Hamlesi! ❌ Kimsenin Beklemediği Paylaşım - Resim: 2

Elon Musk'tan İsrail Hamlesi!

X platformunun sahibi olan Elon Musk, resmi hesabından İsrail desteği yapan kullanıcıları sileceğini belirtti. 

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Elon Musk'tan İsrail Hamlesi! ❌ Kimsenin Beklemediği Paylaşım - Resim: 3

Elon Musk'un paylaşımı milyonlar tarafından paylaşıldı. 

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Elon Musk'tan İsrail Hamlesi! ❌ Kimsenin Beklemediği Paylaşım - Resim: 4

Filistinlilere soykırım yapan İsrail'i en başından beri desteklemediğini belirten Elon Musk'un bu hareketi hem şaşırttı hem de sevindirdi. 

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