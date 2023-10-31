Emperyalist Kuşatmaya Karşı Türk Milleti Birleşiyor

Türkiye Cumhuriyeti, emperyalizme karşı bağımsızlık mücadelesinin zaferi olarak doğdu. Mustafa Kemal Atatürk’ün önderliğinde Türk milleti, boyunduruk altına girmeyeceğini tüm dünyaya duyurdu.



Cumhuriyet’in 100. Yılında Türk Milleti, aynı vurgu ile alanlardaydı; Türkiye Cumhuriyeti’nin ilan edildiği 1. Meclis önünden, ABD emperyalizmine meydan okudu.

Düşman Ortak Mücadele Bir

Suriye’de ABD-PKK işgali… Ege’de Yunanistan ve adaların silahlandırılması, NATO’nun Doğu’ya doğru genişlemesi, Karadeniz’de Rusya-Ukrayna savaşı ve son olarak İsrail’in Filistin’e saldırıları… Türkiye, 100 yıl sonra bugün yine emperyalizmin kuşatması altında…



Ak Parti Hükümeti’nin, “denge politikası” altında ABD ve Batı planlarına boğun eğmesi ve NATO’ya hizmet eden politikaları, vatandaşların tepkisini çekiyor. Halk, ABD’ye karşı dik duracak güçlü bir irade istiyor.



Ak Parti’nin geçtiğimiz günlerde düzenlediği “Büyük Filistin Mitingine” katılan vatandaşlar, Türkiye’ye en büyük tehlikenin ABD’den geldiği konusunda hem fikir. Hükümetin son dönemde ABD ile yakın ilişkiler geliştirmesine karşılık Ak Parti tabanı, “ABD ve İsrail’den Türkiye’ye dost olmaz” görüşünde…

Türkiye NATO'dan Çıkmak İstiyor

Ak Parti Hükümeti, İsveç’in NATO’ya üyelik sürecini başlatmıştı. İsveç’in üyelik protokolü yakın zamanda Meclis’e gelecek. Hükümet yetkilileri, NATO’nun genişleme politikasını desteklediklerini sık sık dile getiriyor. Halk ise, Türkiye’nin NATO’dan çıkmasını istiyor, “bize hep düşman olan Batı ile değil, tarihi bağlarımız olan Asya güçleriyle ittifaklar kurulmalı” diyor



Vatandaşlar ayrıca, tam bağımsızlık için Türkiye'nin, ABD ve NATO unsurlarından arındırılması gerektiğini belirtiyor.



