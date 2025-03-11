Erken emeklilik şartları değişti! Kimler yararlanacak? İşte tüm detaylar

YENİ YASA İLE NELER DEĞİŞTİ?

Özellikle 2008 öncesi ve sonrası sigortalılar arasındaki farklar kaldırıldı. Önceden engelli emekliliği için vergi indirim belgesi zorunluyken, yeni düzenleme ile çalışma gücü kaybı oranı esas alınacak. Bu değişiklikle birlikte işlemler daha hızlı ve kolay bir şekilde sonuçlandırılacak.