Erzincan'ın yöresel lezzetleri Girlevik Şelalesinde!

Vali Hamza Aydoğdu, "Bir şehir kendi kültürüne, kendi geleneklerine ve özüne ne kadar sahip çıkarsa, o kadar evrensel olur. Onun için ben öncelikle geçmişten bugüne Erzincan’ın yöresel yemeklerini bugünlere taşıyan ve emeği geçin herkese teşekkür ediyorum. Arkadaşlar kültür dediğimiz şeyi bugün hayatımızda yaşıyorsak ve yaşamımızın bir parçasıysa, evimizin içindeyse, onu bir kültür olarak kabul edebiliriz. Yapılan yemeklerin şehir içinde ve şehir dışından gelenlere muhakkak tattırmak zorundayız. Çünkü eğer bir şey geleceğe taşınıyorsa, yeni nesiller tarafından da kavranıyorsa, bunun aktarımı o zaman oluyor. Sloganımız şu ‘Değişerek devam edeceğiz, aynı zamanda devam ederek değişeceğiz.' "dedi.