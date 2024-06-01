Eski başbakan Tansu Çiller'in eşi Özer Uçuran Çiller hayatını kaybetti! Özer Uçuran Çiller kimdir? İşte Özer Uçuran Çiller'in yaşamı
Eski başbakanlardan Tansu Çiller'in eşi Özer Uçuran Çiller hayatını kaybetti. 86 yaşındaki Özer Uçuran Çiller'in evinde geçirdiği kalp krizi sonucu yaşamını yitirdiği öğrenildi. Peki Özer Uçuran Çiller kimdir? İşte Özer Uçuran Çiller'in hayatı...
Eski başbakanlardan Tansu Çiller'in eşi Özer Uçuran Çiller hayatını kaybetti. Özer Uçuran Çiller'in Sarıyer Yeniköy'deki evinde sabah saatlerinde kalp krizi geçirip yaşamını yitirdiği öğrenildi.
Bir süredir diyaliz tedavisi gören Çiller'in cenazesinin özel bir hastanenin morguna kaldırıldığı öğrenildi.
1937 doğumlu olan mühendis ve iş insanı Özer Uçuran Çiller, Türkiye'nin ilk kadın başbakanı Tansu Çiller'le 1963 yılında evlenip "Çiller" soyadını aldı. Çiller çiftinin bu evlilikten Mert ve Berk adında 2 çocukları dünyaya geldi.
ÖZER UÇURAN ÇİLLER KİMDİR? ÖZER UÇURAN ÇİLLER'İN HAYATI
Özer Uçuran Çiller, 21 Eylül 1937'de, Caddebostan'ın ilk ve 30 yıllık muhtarı ve market sahibi Ramiz Uçuran ile İsmet Uçuran çiftinin iki çocuğundan biri olarak dünyaya gelmiştir. Mühendis ve iş insanıdır.