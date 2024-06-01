Eski başbakan Tansu Çiller'in eşi Özer Uçuran Çiller hayatını kaybetti! Özer Uçuran Çiller kimdir? İşte Özer Uçuran Çiller'in yaşamı

ÖZER UÇURAN ÇİLLER KİMDİR? ÖZER UÇURAN ÇİLLER'İN HAYATI

Özer Uçuran Çiller, 21 Eylül 1937'de, Caddebostan'ın ilk ve 30 yıllık muhtarı ve market sahibi Ramiz Uçuran ile İsmet Uçuran çiftinin iki çocuğundan biri olarak dünyaya gelmiştir. Mühendis ve iş insanıdır.