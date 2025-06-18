Eski ehliyetle yola devam edenlere kötü haber: 31 temmuz son gün!

1 Ocak 2016’da başlayan eski tip ehliyetlerin yeni tip sürücü belgeleriyle değiştirilme süreci, sona yaklaşıyor. Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü verilerine göre bugüne kadar 31 milyon 643 bin 355 kişi ehliyetini yeniledi, ancak halen 4 milyon 237 bin kişi eski sürücü belgesiyle trafiğe çıkıyor.