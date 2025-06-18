Eski ehliyetle yola devam edenlere kötü haber: 31 temmuz son gün!
Ehliyet yenilemede geri sayım resmen başladı. 31 Temmuz 2025’e kadar eski tip sürücü belgelerini yenilemeyenler hem ehliyetlerini kaybedecek hem de yüksek ücret ödemek zorunda kalacak. İşte detaylar...
1 Ocak 2016’da başlayan eski tip ehliyetlerin yeni tip sürücü belgeleriyle değiştirilme süreci, sona yaklaşıyor. Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü verilerine göre bugüne kadar 31 milyon 643 bin 355 kişi ehliyetini yeniledi, ancak halen 4 milyon 237 bin kişi eski sürücü belgesiyle trafiğe çıkıyor.
31 TEMMUZ 2025 SON GÜN
31 Temmuz 2025'e kadar eski tip ehliyetini yenilemeyenlerin sürücü belgeleri geçersiz sayılacak ve yasal olarak araç kullanmaları mümkün olmayacak.
Şu an için ehliyet yenileme ücreti sadece 15 TL.
Bu ücret, 13 TL değerli kağıt bedeli ve 2 TL vakıf payı olmak üzere tahsil ediliyor.
Ancak belirtilen tarihten sonra başvuru yapılması halinde bu bedel B sınıfı sürücü belgesi için tam 7 bin 438 liraya çıkacak.
EHLİYET YENİLEME İŞLEMİ NASIL YAPILIR?
Randevu Alımı:
NVİ'nin resmi internet portalı (https://randevu.nvi.gov.tr), Alo 199 çağrı merkezi ya da NVİ mobil uygulaması üzerinden nüfus müdürlüklerinden randevu alınması gerekiyor.
Gerekli Belgeler:
- Eski sürücü belgesi
- 15 TL ödeme dekontu (https://ivd.gib.gov.tr veya anlaşmalı bankalar)
- Yetkili sağlık kuruluşlarından alınan ve 2 yıl geçerli sürücü sağlık raporu
- Son 6 ay içinde çekilmiş 1 adet biyometrik fotoğraf
Randevu alınan veya beklemeyi göze alarak randevusuz gidilen nüfus müdürlüğünde başvuru yapılabiliyor.
Başvuru sonrasında yeni ehliyet kişiselleştirilip basılana kadar, vatandaşlara geçici sürücü belgesi veriliyor. Bu belgeyle araç kullanımı mümkün.
Yeni sürücü belgeleri PTT aracılığıyla başvuru sırasında belirtilen adrese ya da yetkilendirilen kişilere gönderiliyor. Teslimat süresi büyük şehirlerde 1 gün, diğer illerde 2 gün, ilçelerde ise 4 gün olarak açıklanıyor.