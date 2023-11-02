Eskişehir Milletvekili Hatipoğlu İyi Parti’den İstifa Etti

Eskişehir Milletvekili İdris Nebi Hatipoğlu, genel seçim sürecinden bu yana görüş ayrılıkları yaşadığını belirterek partisinden istifa etti.

Eskişehir Milletvekili Hatipoğlu İyi Parti’den İstifa Etti

İdris Nebi Hatipoğlu, X sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Büyük Türk Milleti’nin bilgisine; Türkiye ve Eskişehir sevdalısı bir insan olarak çıktığım siyaset yolculuğunda, Eskişehir Milletvekili seçildiğim İyi Parti ile Genel Seçim sürecinden bu yana derin görüş ayrılıkları yaşamaktaydım. Parti içi istişare sürecimizin de sağlıklı yürümemesinden kaynaklı olarak, Genel Başkanımız Sayın Meral Akşener'i de bilgilendirerek İyi Parti'den istifa ediyorum." ifadelerini kullandı.

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