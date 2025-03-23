Ev sahipleri dikkat! Kira beyannamesi için son 10 gün!
Ev sahipleri için kira beyannamesi verme süreci 2 Nisan'da sona eriyor. Kimler beyanname vermek zorunda? Beyanname nasıl doldurulacak? İşte tüm detaylar…
Ev sahipleri için kira beyannamesi verme süreci 1 Mart’ta başladı ve 2 Nisan’da sona erecek. Belirlenen istisna sınırını aşan konut veya iş yeri kira geliri elde eden mülk sahipleri, gelir vergisi ödemek zorunda olacak. Vergi ödemeleri iki taksit halinde yapılabilecek.
Son tarih: 2 Nisan 2024
Birinci taksit ödeme süresi: 2 Nisan 2025
İkinci taksit ödeme süresi: 31 Temmuz 2025
Peki, hangi ev sahipleri beyanname vermek zorunda? Beyanname nasıl doldurulacak? Cezalar neler olacak? İşte detaylar…
KİMLER KİRA BEYANNAMESİ VERECEK?
Konuttan yıllık 33 bin TL’nin üzerinde kira geliri elde edenler
İş yerinden yıllık 230 bin TL’yi aşan kira geliri olanlar
Ekonomim'e göre, bu sınırların altında kira geliri olan ev sahipleri, beyannameden muaf tutulacak. Ancak, birden fazla kişinin ortak olduğu mülklerde, her hissedar kendi payına düşen kira gelirini ayrı ayrı beyan etmek zorunda.
BEYANNAME NASIL VERİLİR?
Dijital Vergi Dairesi: dijital.gib.gov.tr adresinden giriş yaparak hazır beyanname doldurulabilir.
e-Devlet Üzerinden: e-Devlet şifresiyle "Hazır Beyan Sistemi"ne erişim sağlanabilir.
Vergi Dairesi Üzerinden: Beyannameler vergi dairesine giderek de doldurulabilir.
Mobil Uygulama: Gelir İdaresi Başkanlığı’nın "Hazır Beyan" mobil uygulaması üzerinden de beyanname gönderimi yapılabilir.
Yurt dışında yaşayan vatandaşlar da dış temsilciliklerden e-Devlet şifresi alarak veya mobil uygulama üzerinden beyanname verebilir.
VERGİ NEREYE ÖDENECEK?
-Dijital Vergi Dairesi üzerinden online ödeme
-Anlaşmalı bankaların kredi/banka kartları ile ödeme
-PTT şubeleri ve vergi dairesi veznelerinden ödeme
Ödemelerin geciktirilmesi halinde ceza uygulanacağını unutmamak gerekiyor!