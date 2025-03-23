Ev sahipleri dikkat! Kira beyannamesi için son 10 gün!

Ev sahipleri için kira beyannamesi verme süreci 2 Nisan'da sona eriyor. Kimler beyanname vermek zorunda? Beyanname nasıl doldurulacak? İşte tüm detaylar…

Simge Sarıyar Simge Sarıyar
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Ev sahipleri dikkat! Kira beyannamesi için son 10 gün! - Resim: 1

Ev sahipleri için kira beyannamesi verme süreci 1 Mart’ta başladı ve 2 Nisan’da sona erecek. Belirlenen istisna sınırını aşan konut veya iş yeri kira geliri elde eden mülk sahipleri, gelir vergisi ödemek zorunda olacak. Vergi ödemeleri iki taksit halinde yapılabilecek.

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Ev sahipleri dikkat! Kira beyannamesi için son 10 gün! - Resim: 2

Son tarih: 2 Nisan 2024

Birinci taksit ödeme süresi: 2 Nisan 2025

İkinci taksit ödeme süresi: 31 Temmuz 2025

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Ev sahipleri dikkat! Kira beyannamesi için son 10 gün! - Resim: 3

Peki, hangi ev sahipleri beyanname vermek zorunda? Beyanname nasıl doldurulacak? Cezalar neler olacak? İşte detaylar…

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Ev sahipleri dikkat! Kira beyannamesi için son 10 gün! - Resim: 4

KİMLER KİRA BEYANNAMESİ VERECEK?

Konuttan yıllık 33 bin TL’nin üzerinde kira geliri elde edenler

İş yerinden yıllık 230 bin TL’yi aşan kira geliri olanlar

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Ev sahipleri dikkat! Kira beyannamesi için son 10 gün! - Resim: 5

Ekonomim'e göre, bu sınırların altında kira geliri olan ev sahipleri, beyannameden muaf tutulacak. Ancak, birden fazla kişinin ortak olduğu mülklerde, her hissedar kendi payına düşen kira gelirini ayrı ayrı beyan etmek zorunda.

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Ev sahipleri dikkat! Kira beyannamesi için son 10 gün! - Resim: 6

BEYANNAME NASIL VERİLİR?

Dijital Vergi Dairesi: dijital.gib.gov.tr adresinden giriş yaparak hazır beyanname doldurulabilir.

 e-Devlet Üzerinden: e-Devlet şifresiyle "Hazır Beyan Sistemi"ne erişim sağlanabilir.

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Ev sahipleri dikkat! Kira beyannamesi için son 10 gün! - Resim: 7

Vergi Dairesi Üzerinden: Beyannameler vergi dairesine giderek de doldurulabilir.

Mobil Uygulama: Gelir İdaresi Başkanlığı’nın "Hazır Beyan" mobil uygulaması üzerinden de beyanname gönderimi yapılabilir.

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Ev sahipleri dikkat! Kira beyannamesi için son 10 gün! - Resim: 8

Yurt dışında yaşayan vatandaşlar da dış temsilciliklerden e-Devlet şifresi alarak veya mobil uygulama üzerinden beyanname verebilir.

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Ev sahipleri dikkat! Kira beyannamesi için son 10 gün! - Resim: 9

VERGİ NEREYE ÖDENECEK?

-Dijital Vergi Dairesi üzerinden online ödeme

-Anlaşmalı bankaların kredi/banka kartları ile ödeme

-PTT şubeleri ve vergi dairesi veznelerinden ödeme

Ödemelerin geciktirilmesi halinde ceza uygulanacağını unutmamak gerekiyor!

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Kira beyannamesi