Eylül ayı kira zammı için geri sayım başladı: Merak edilen oran ne olacak?

ENFLASYON BEKLENTİLERİ NE DİYOR?



Merkez Bankası’nın son beklenti anketine göre TÜFE %29,69 seviyesinde.

Önceki dönemde %29,66 olan bu beklenti, küçük bir artışa işaret ediyor. TÜİK verileri buna paralel gelirse, eylül ayı kira zam oranı da bu seviyelere yakın olacak.