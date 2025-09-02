Eylül ayı kira zammı için geri sayım başladı: Merak edilen oran ne olacak?
Ev sahipleri ve kiracılar, eylül ayında yapılacak kira artışlarını belirleyecek TÜİK verilerini bekliyor. İşte açıklanacağı tarih, hesaplama yöntemi ve beklentiler...
EYLÜLDE KİRA ZAMMI İÇİN KRİTİK TARİH
Eylül ayında kira sözleşmelerini yenileyecek milyonlar gözünü TÜİK verilerine çevirdi. Kira artışlarının yasal sınırını belirleyecek veri açıklaması merakla bekleniyor.
Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), ağustos ayı enflasyon rakamlarını 3 Eylül 2025 Çarşamba günü saat 10.00’da duyuracak. Bu tarih, kira zam oranlarını da belirleyecek.
TÜİK VERİLERİ KİRA ZAMMINI BELİRLEYECEK
Kira artışları, TÜİK’in açıklayacağı enflasyon verileri doğrultusunda hesaplanacak.
Türk Borçlar Kanunu’na göre kira artış oranı, son 12 aylık Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) ortalaması esas alınarak belirleniyor. Ev sahipleri bu oranın üzerinde artış yapamıyor.
KİRA ZAMMI NASIL HESAPLANIYOR?
Kira zammı, 12 aylık ortalama TÜFE oranına göre belirleniyor. Bu oran, ev sahiplerinin kiraya yapabileceği en yüksek zam sınırını oluşturuyor.
Örneğin TÜFE ortalaması %29 çıkarsa, kira artışı da en fazla %29 olabiliyor.
ENFLASYON BEKLENTİLERİ NE DİYOR?
Merkez Bankası’nın son beklenti anketine göre TÜFE %29,69 seviyesinde.
Önceki dönemde %29,66 olan bu beklenti, küçük bir artışa işaret ediyor. TÜİK verileri buna paralel gelirse, eylül ayı kira zam oranı da bu seviyelere yakın olacak.
KİRACI VE EV SAHİPLERİ İÇİN NE ANLAMA GELİYOR?
Kira sözleşmesini eylülde yenileyecek kiracılar ve ev sahipleri, TÜİK’in açıklayacağı resmi oranı baz alacak.
Bu oran yasal sınır olduğundan, ev sahipleri belirtilen oranın üzerinde bir zam yapamayacak. Kiracılar için de en güvenilir referans bu resmi oran olacak.