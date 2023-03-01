Yasa Meclis'ten geçti! İşte EYT'de tüm şartlar
Deprem felaketleri nedeni ile Meclis, çalışmalarına ara vermişti. 28 Şubat'ta milyonlarca vatandaşın heyecanla beklediği EYT kanun teklifi Meclis'ten geçti ve yasalaştı. Peki, EYT ne zaman çıkacak? EYT şartları neler? İşte EYT hakkında tüm detaylar...
Sabah'ın haberine göre; EYT düzenlemesinde son 2 aşama kaldı. Bu düzenleme ile yaklaşık 5 milyon kişi yasadan faydalanarak emeklilik hakkı elde edebilecek. EYT kanun teklifi 28 Şubat'ta Meclis'in açılması ile görüşüldü.
EYT, Meclis'te yasalaşmasının ardından Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla beraber Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girecek.
MECLİS GÖRÜŞMELERİ BAŞLADI
Deprem felaketi nedeniyle 3 haftalık aranın ardından Meclis Genel Kurulu görüşmeleri bugün saat 15:00'da başladı.
TBMM Genel Kurulu'nda milyonların beklediği EYT kanun teklifi için görüşmelere geçildi. Yaklaşık 4 saat süren görüşmeler tamamlandı. Kanun teklifi Meclis Genel Kurulu'nda oylandı ve yasalaştı.
"EYT YASASI YENİ BİR ŞART KESİNLİKLE GETİRMİYOR"
Meclis'te açıklamalarda bulunan AK Parti Grup Başkanvekili Muhammet Emin Akbaşoğlu şu ifadeleri kullandı:
- Mevcut yasa ile yaş şartı, prim ve sigortalılık süresini tamamlayan emekli oluyor. Biz 8 Eylül 1999 öncesi sigorta girişi olan çalışanlar için burada yaş şartını kaldırıyoruz. Yeni bir şart kesinlikle getirmiyoruz.
EYT NE ZAMAN RESMİ GAZETE'DE YAYIMLANACAK?
EYT'de kanunun yürürlüğe girmesi sonrası 8 Eylül 1999 öncesinde sigortalı olarak çalışmaya başlamış bütün vatandaşlara yaş sınırı aranmadan prim günü ve sigortalılık süresini tamamlamak şartı ile emeklilik hakkı verilecek.