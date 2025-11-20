Fatih’teki zehirlenme faciasında acılı baba konuştu: ''20 Kasım torunumun doğum günüydü''

Oğlunun kendisine "Baba iki torunun vefat etmiş" demesiyle büyük bir şok yaşadığını dile getiren Böcek, o an ne yapacağını bilemediğini aktardı. Ardından "Şok oldum. Oğlum ve gelinimin de sağlık durumunun ağır olduğunu öğrenince İstanbul'a gitmek için harekete geçtim" açıklamasında bulundu. Gelini ve oğlunun da peşi sıra vefat etmesiyle acılarının katlandığını ifade etti.