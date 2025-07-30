Felaketlerden şampiyonluklara: İşte 30 Temmuz’da tarihe geçen olaylar
Tarihin tozlu sayfalarında bugün hangi olaylar yaşandı, kimler doğdu, kimler hayatını kaybetti? 30 Temmuz’un dünya tarihine kazınan gelişmeleri bu galeride sizi bekliyor!
1688 – Belgrad Kuşatması başladı
Osmanlı hakimiyetindeki Belgrad, Kutsal Roma Cermen İmparatorluğu ordularınca kuşatıldı.
8 Eylül’de şehir düşerken bu olay, Osmanlı’nın Avrupa’daki hakimiyetinin kırılma noktalarından biri oldu.
1811 – Meksika’nın bağımsızlık öncüsü rahip Miguel Hidalgo kurşuna dizildi
Bir yıl önce Meksika’da bağımsızlık hareketini başlatan rahip Miguel Hidalgo, İspanyol güçleri tarafından idam edildi.
Ölümü, Meksika’nın özgürlük mücadelesini durdurmadı; tam tersine efsanevi bir figür haline gelmesini sağladı.
Emily Brontë (1818 – 1848)
“Uğultulu Tepeler”in yazarı, İngiliz edebiyatının ölümsüz kalemi.
"Tutkulu karakterleriyle klasikleşen romanların sahibi Emily Brontë bu tarihte dünyaya geldi."
Henry Ford (1863 – 1947)
Amerikan otomotiv devriminin öncüsü, seri üretim sistemini dünyaya kazandıran isim.
"Ford T modeliyle dünyayı motorlu taşıtla tanıştıran adam 30 Temmuz’da doğdu."
Otto von Bismarck (ö. 1898)
Alman devlet adamı
"Modern Almanya’nın kurucusu, 'Demir Şansölye' lakaplı Otto von Bismarck 30 Temmuz’da hayatını kaybetti."
Joan Gamper (ö. 1930)
FC Barcelona'nın kurucusu
"Dünyanın en büyük futbol kulüplerinden Barcelona’yı kuran Gamper, 30 Temmuz’da yaşamını yitirdi."
1932 – Los Angeles’ta Yaz Olimpiyatları başladı
Ekonomik buhrana rağmen başarılı geçen organizasyon, olimpiyat tarihine damga vurdu.
Arnold Schwarzenegger (1947 - )
Terminatör’den valiliğe: Kaslarını politikaya da taşıyan yıldız!
"Sinema tarihinin en ikonik yüzlerinden Arnold Schwarzenegger 30 Temmuz’da doğdu."
Jean Reno (1948 - )
Leon filmindeki performansıyla hafızalara kazınan Fransız aktör.
"Sessiz suikastçının yüzü, Fransız sinemasının uluslararası yüzü Jean Reno’nun doğum günü."
Lisa Kudrow (1963 - )
Friends dizisinin unutulmaz Phoebe’si.
"Televizyon tarihinin en sevilen karakterlerinden Phoebe Buffay’i canlandıran Lisa Kudrow’un doğum günü."
1966 – İngiltere, Dünya Kupası’nı kazandı
Wembley’de oynanan finalde İngiltere, Almanya’yı 4-2 mağlup ederek ilk kez dünya şampiyonu oldu.
Geoff Hurst’un hat-trick yaptığı maç, hala tartışılan gollerle futbol tarihine geçti.
Christopher Nolan (1970 - )
Inception, Interstellar, Oppenheimer... Modern sinemanın en etkili yönetmenlerinden biri.
"Zamanı bükerek anlatan usta yönetmen Nolan’ın doğum günü bugün."
1971 – Japonya’da gökyüzü faciası: 162 kişi öldü
Japon hava yollarına ait bir yolcu uçağı ile savaş uçağı çarpıştı, tüm yolcular hayatını kaybetti.
Olay, Japonya tarihinin en ölümcül sivil havacılık kazalarından biri oldu.
Nesrin Cavadzade (1982 - )
Türkiye’de dizi ve sinema dünyasında dikkat çeken performanslarıyla tanınıyor.
"Ekranların güçlü ve iddialı oyuncusu Nesrin Cavadzade bugün doğdu."
Gupse Özay (1984 - )
Komediye kadın eli değdiren senarist ve oyuncu.
"Deliha’dan Eltilerin Savaşı’na uzanan yaratıcı kariyerin sahibi Gupse Özay’ın doğum günü."
2002 – Kongo ve Ruanda barış anlaşmasına vardı
Orta Afrika’yı kana bulayan savaşın sona erdirilmesi için kritik bir adım atıldı.
Anlaşma, milyonlarca insanın hayatını etkileyen çatışmaların hafiflemesini sağladı.
Duygu Asena (ö. 2006)
Türk gazeteci, yazar
"‘Kadının adı yok’ diyerek Türkiye’de kadın haklarını gündeme taşıyan Duygu Asena, bugün hayatını kaybetti."
Ingmar Bergman (ö. 2007)
İsveçli yönetmen
"Sanat sinemasının ustası, 'Yedinci Mühür'ün yönetmeni Ingmar Bergman 30 Temmuz’da yaşamını yitirdi."
Michelangelo Antonioni (ö. 2007) –
İtalyan yönetmen
"Avrupa sanat sinemasının öncülerinden Antonioni, aynı gün Bergman’la birlikte hayata veda etti."
Safa Önal (ö. 2023)
Türk senarist, yönetmen
"Yeşilçam'ın en üretken kalemlerinden, binin üzerinde senaryoya imza atan Safa Önal 30 Temmuz’da hayatını kaybetti."