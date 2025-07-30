Felaketlerden şampiyonluklara: İşte 30 Temmuz’da tarihe geçen olaylar

1971 – Japonya’da gökyüzü faciası: 162 kişi öldü

Japon hava yollarına ait bir yolcu uçağı ile savaş uçağı çarpıştı, tüm yolcular hayatını kaybetti.

Olay, Japonya tarihinin en ölümcül sivil havacılık kazalarından biri oldu.