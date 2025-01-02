Ferdi Tayfur kimdir? İşte Ferdi Tayfur’un hayatı…
Arabesk müziğin efsane ismi Ferdi Tayfur, 79 yaşında hayatını kaybetti. Şarkılarıyla milyonların gönlünde taht kuran Tayfur’un ölüm haberi, hayranlarını ve müzik dünyasını derinden sarstı. Peki Ferdi Tayfur kimdir?
Türk arabesk müziğinin unutulmaz isimlerinden biri olan Ferdi Tayfur, 15 Aralık’ta Marmaris’teki evinde rahatsızlanarak hastaneye kaldırıldı. Tedavi süreci sonrası Antalya’ya nakledilen Tayfur, burada hayatını kaybetti.
Ferdi Tayfur, “İçim Yanar”, “Yaktı Beni”, “Ben de Özledim” ve “Benim Gibi Sevenler” gibi hit şarkılarıyla, arabesk müzikseverlerin hafızalarına kazındı. Sadece şarkılarıyla değil, aynı zamanda sinema oyunculuğuyla da büyük bir kitleye hitap eden Tayfur, 9 Altın Plak Ödülü kazanarak müzik dünyasında adını altın harflerle yazdırdı.
1970’li yıllardan itibaren müzik kariyerinde büyük bir çıkış yaparak, 30’dan fazla albüm çıkardı. Albümleriyle büyük satış rakamlarına ulaşan Tayfur, aynı zamanda sinema dünyasında da çok sayıda filmde rol aldı.
FERDİ TAYFUR KİMDİR?
Ferdi Tayfur, 15 Kasım 1945’te Adana’da dünyaya geldi. Tam adı Ferdi Tayfur Turanbayburt’tur.
Ailesinin maddi sıkıntıları nedeniyle erken yaşta iş hayatına atılan sanatçının, eğitim hayatı pek de uzun sürmedi. Babasının vefatının ardından eğitimine ara verdi. Annesi tekrar evlenen ve eğitimine devam etmek istemesine rağmen imkan bulamayan Tayfur, çocukluk yıllarını üvey babasının şekerci dükkanında çırak olarak geçirdi.
Okumayı iş hayatında öğrenen Tayfur, ailesinin geçimine katkıda bulunmak amacıyla çiftlik işlerinde de çalıştı.
Aynı yıllarda, düğünlerde şarkı söyleyerek müzikle tanışan Tayfur, ilerleyen yıllarda kariyerini şekillendirecek ilk adımlarını atmaya başladı.
Tayfur’un müzik kariyerinde dönüm noktalarından biri de Adana Radyosu’nun düzenlediği müzik yarışmasına katılmasıydı. Bir yerel gazetede gördüğü ilanı dikkate alarak yarışmaya katıldı ve ikinci oldu. Yarışmanın ardından üvey babasının engellemelerine rağmen İstanbul’a gelmeye karar veren Tayfur, büyük şehre doğru ilk adımını attı.
İstanbul’a geldiğinde, Lunapark Gazinosu’nda iş bulan Tayfur, burada Nurten İnnap ile birlikte bağlama çalmaya başladı. Bu dönemde müziğe olan sevgisi ve tutkusu daha da pekişti.
İLK PLAK: “LEYLA”
Ferdi Tayfur, 1968 yılında ilk plağını doldurdu. “Leyla” adlı bu plaktan 500 lira kazanan sanatçı, 1968’de Seda Plak ile iki plaklık bir anlaşma yaptı. Ancak, plaklar beklenen ilgiyi görmedi ve Ferdi Tayfur, Adana’ya dönerek çiftlikteki işlerinde çalışmaya devam etti.
Ferdi Tayfur, üç yıl ara verdikten sonra 1973 yılında “Huzurum Kalmadı” adlı plağını çıkardı. Aynı yıl, Görsev Plak etiketiyle “Kır Çiçekleri” adlı 45’lik çalışmasını yayınladı.
1974’te “Bana Gerçekleri Söyle” adlı 45’lik çalışmasıyla isminden söz ettiren Ferdi Tayfur, asıl çıkışını 1975’te yaptı. Elenor Plak’a transfer olarak “Bırak Şu Gurbeti” ve “Çeşme” şarkılarıyla büyük bir hayran kitlesine ulaştı.
İlk plağı beklenenden çok sattı. Ancak, maddi sıkıntılar nedeniyle, Elenor Plak’ın sahibi Atilla Alpsakarya’nın girişimiyle, Tayfur’un bestelediği iki şarkı Gülden Karaböcek’e satıldı.
SİNEMA DÜNYASINA İLK ADIM
“Çeşme”, sadece müzikle değil, aynı adı taşıyan sinema filmiyle de Tayfur’un kariyerine damgasını vurdu. 1976 yapımı “Çeşme” filmi, Ferdi Tayfur’un başrolünde Necla Nazır ile birlikte yer aldığı ilk sinema filmi oldu. Film, büyük bir ilgi gördü ve tam 12 milyon kişi tarafından izlendi.
“PRANGALAR” VE DÖNEMİN REKORU
1992 yılında çıkan “Prangalar” albümü, 5 milyonluk satış rakamıyla Türkiye’nin en çok satan albümlerinden biri olmayı başardı. Ayrıca, Tayfur’un konserleri de her zaman büyük ilgi gördi. 1993 yılında Gülhane Parkı’nda verdiği konser, dönemin rekorunu kırarak 200 bin kişilik bir izleyici kitlesine hitap etti.
ZELİHA HANIM’DAN NECLA NAZIR’A
Ferdi Tayfur’un hayatı sadece müzikle değil, özel yaşamıyla da dikkat çekiyor. Sanatçının, 16-17 yaşlarındayken birlikte yaşadığı bir kadından Timur adında bir oğlu oldu. 1974 yılında Zeliha Hanım ile mütevazı bir törenle evlenen Tayfur, resmi nikahlı ilk ve tek eşi Zeliha Turanbayburt’dan Tuğba ve Funda adında iki kızı oldu.
Ayrıca, 30 yıl boyunca birlikte yaşadığı sinema oyuncusu Necla Nazır’dan Tuğçe adında bir kızı dünyaya geldi. Necla Nazır ile birlikteyken Tayfur’un Habibe Ümyani Demir’den de Ferdi Taha adında bir çocuğu oldu. 2010 yılında Tayfur, uzun yıllar sonra yeniden ilk eşi Zeliha Turanbayburt ile beraber yaşamaya başladı.
Tayfur, son yıllarını Marmaris’te geçirdi. Ancak, 2 Ocak 2025’te Antalya’da tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.
Ferdi Tayfur, Türk müziği denince akla gelen ilk isimlerden biri olarak, “İçim Yanar”, “Bana Sor”, “Yaktı Beni”, “Hatıran Yeter”, “Ben de Özledim”, “Sabahçı Kahvesi”, “Merak Etme Sen” ve “Benim Gibi Sevenler” gibi unutulmaz şarkılarıyla milyonlarca dinleyiciyi etkiledi.
İşte Ferdi Tayfur’un albümleri ve şarkıları:
1967 - Melekler Yüze Güler/Derdin nedir sormuyorlar
1968 - Leyla/Aşkınla Beni Öldürdün
1968 - Tatlı Çingenem/Adana Barajında
1968 - Eyvah/Kalbimde Bir Ateştin
1969 - Dilek Kapısı/Öldürecek Beni Bu Kara Sevda
1969 - Dünya Ahret Kardeşimsin/Bilemem ki Deli Gönül
1970 - Kaderimsin /Çok Bekledim Gelmedin
1971 - Yapıştı Canıma Bir Kara Sevda/Allah Şahidim Olsun
1971 - Nerelerdesin Sultanım / Sebebim Nazlı Yar Oldu
1972 - Mahkumların Duası / Mahşer Günü
1972 - Sana Kaderimsin Dedim / Postacılar
1973 - Dur Dinle Sevgilim / Kır Çiçekleri
1974 - Yüreğimde Yara Var / Bana Gerçekleri Söyle
1974 - Ne Bilirdim Ki / Sakın Düşme
1975 - Akşam Güneşi / Çiçekler Açsın
1975 - Bırak Şu Gurbeti / Sevdalılar Beni Anlar
1975 - Çeşme / Muhtaç Etme Beni
1976 - Alıştım / Yağmur Gözyaşım
1976 - Yadeller – Ağlamazsam Uyuyamam
1976 - Huzurum Kalmadı
1977 - Benim Gibi Sevenler / Söz Geçmiyor Gönlüme
1977 - Vazgeç Felek / Derbeder
1977 - Batan Güneş
1978 - Merak Etme Sen / Söz Veriyorum
1978 - Son Sabah
1979 - Hapishane (Görüş Günü) / Gönül Oyunu
1979 - Yuvasız Kuşlar
1980 - Nisan Yağmuru
1981 - İnsan Sevince
1982 - Ben De Özledim Odebs Plak
1983 - Sen de mi Leyla
1984 - Yaktı Beni
1985 - Kurtuldum
1986 - Ferdifon'dan Seçmeler 1
1986 - Haram Oldu
1978 - Ferdifon'dan Seçmeler 2
1987 - İçimde Bir His Var - Ya Benimsin Ya Toprağın
1987 - Ferdifon'dan Seçmeler 3
1988 - Naz Etme - Canına Okuyacağım
1989 - Allah'ım Sen Bilirsin (albüm)
1989 - Ferdifon'dan Seçmeler 4
1989 - Gülhane'den Sevgilerle Konser Albümü
1990 - Hoşçakal
1991 - Ferdifon'dan Seçmeler 5
1991 - Gelirsen - Bana da Söyle
1992 - Prangalar
1994 - Mor Güller - Fadime'nin Düğünü
1995 - Dünya "Bir Şarkı Seç Kendine"
1996 - Zaman Tüneli Arşiv 1 Derleme
1997 - Of Dağlar
1998 - Ferdi Tayfur Klasikleri Arşiv 2 Derleme
1999 - Yoksun - Kör Talih
1999 - Zengin Olursam
2001 - Zaman Tüneli Arşiv 3 Derleme
2002 - İnceden
2003 - Durun Ayaklarım
2003 - Yandı Gönlüm
2004 - Ferdifon'dan Seçmeler 6
2004 - Bir Demet Gül
2006 - Aşkın Cezası
2007 - Gençliğimin Şarkıları
2009 - Boynu Bükük Şarkılarım
Rol aldığı filmler:
1981 - Kara Gurbet
1982 - Sen de mi Leyla
1983 - Yıldızlar da Kayar
1983 - Kalbimdeki Acı
1976 - Çeşme
1977 - Derbeder
1977 - Benim Gibi Sevenler
1978 - Yadeller
1978 - Batan Güneş
1978 - Son Sabah
1979 - İnsan Sevince
1980 - Boynu Bükük
1980 - Huzurum Kalmadı
1980 - Durdurun Dünyayı
1981 - Bir Damla Ateş
1981 - Olmaz Olsun
1981 - Ben de Özledim
1982 - Günaha Girme
1982 - Hasret Sancısı
1983 - Yaktı Beni
1984 - Çılgın Arzular
1984 - Utanıyorum
1985 - Haram Oldu
1985 - Her Şeyim Sensin
1986 - Affet Allah'ım
1986 - İçimde Bir His Var
1987 - Ya Benimsin Ya Toprağın
1987 - Sevgiler Çiçek Gibi
1988 - Ah Bir Çocuk Olsaydım
1988 - Elveda Mutluluklar
1988 - Bu Talihimin Canına Okuyacağım
1989 - Bu Şehrin Geceleri
1989 - Allah'ım Sen Bilirsin
2007 - Ben Ferdi Tayfur
2007 - Natuk Baytan Belgeseli
Oynadığı diziler:
2002 - Reyting Hamdi
2000 - Hayatım Roman
2007 - Yersiz Yurtsuz
2008 - Memur Muzaffer