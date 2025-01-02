Ferdi Tayfur kimdir? İşte Ferdi Tayfur’un hayatı…

İşte Ferdi Tayfur’un albümleri ve şarkıları:

1967 - Melekler Yüze Güler/Derdin nedir sormuyorlar

1968 - Leyla/Aşkınla Beni Öldürdün

1968 - Tatlı Çingenem/Adana Barajında

1968 - Eyvah/Kalbimde Bir Ateştin

1969 - Dilek Kapısı/Öldürecek Beni Bu Kara Sevda

1969 - Dünya Ahret Kardeşimsin/Bilemem ki Deli Gönül

1970 - Kaderimsin /Çok Bekledim Gelmedin

1971 - Yapıştı Canıma Bir Kara Sevda/Allah Şahidim Olsun

1971 - Nerelerdesin Sultanım / Sebebim Nazlı Yar Oldu

1972 - Mahkumların Duası / Mahşer Günü

1972 - Sana Kaderimsin Dedim / Postacılar

1973 - Dur Dinle Sevgilim / Kır Çiçekleri

1974 - Yüreğimde Yara Var / Bana Gerçekleri Söyle

1974 - Ne Bilirdim Ki / Sakın Düşme

1975 - Akşam Güneşi / Çiçekler Açsın

1975 - Bırak Şu Gurbeti / Sevdalılar Beni Anlar

1975 - Çeşme / Muhtaç Etme Beni

1976 - Alıştım / Yağmur Gözyaşım

1976 - Yadeller – Ağlamazsam Uyuyamam

1976 - Huzurum Kalmadı

1977 - Benim Gibi Sevenler / Söz Geçmiyor Gönlüme

1977 - Vazgeç Felek / Derbeder

1977 - Batan Güneş

1978 - Merak Etme Sen / Söz Veriyorum

1978 - Son Sabah

1979 - Hapishane (Görüş Günü) / Gönül Oyunu

1979 - Yuvasız Kuşlar

1980 - Nisan Yağmuru

1981 - İnsan Sevince

1982 - Ben De Özledim Odebs Plak

1983 - Sen de mi Leyla

1984 - Yaktı Beni

1985 - Kurtuldum

1986 - Ferdifon'dan Seçmeler 1

1986 - Haram Oldu

1978 - Ferdifon'dan Seçmeler 2

1987 - İçimde Bir His Var - Ya Benimsin Ya Toprağın

1987 - Ferdifon'dan Seçmeler 3

1988 - Naz Etme - Canına Okuyacağım

1989 - Allah'ım Sen Bilirsin (albüm)

1989 - Ferdifon'dan Seçmeler 4

1989 - Gülhane'den Sevgilerle Konser Albümü

1990 - Hoşçakal

1991 - Ferdifon'dan Seçmeler 5

1991 - Gelirsen - Bana da Söyle

1992 - Prangalar

1994 - Mor Güller - Fadime'nin Düğünü

1995 - Dünya "Bir Şarkı Seç Kendine"

1996 - Zaman Tüneli Arşiv 1 Derleme

1997 - Of Dağlar

1998 - Ferdi Tayfur Klasikleri Arşiv 2 Derleme

1999 - Yoksun - Kör Talih

1999 - Zengin Olursam

2001 - Zaman Tüneli Arşiv 3 Derleme

2002 - İnceden

2003 - Durun Ayaklarım

2003 - Yandı Gönlüm

2004 - Ferdifon'dan Seçmeler 6

2004 - Bir Demet Gül

2006 - Aşkın Cezası

2007 - Gençliğimin Şarkıları

2009 - Boynu Bükük Şarkılarım