FETÖ elebaşı Fethullah Gülen'in cenazesinden kareler! Örgüt mensupları yüzlerini gizlemeye çalıştı
Ölen Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) elebaşı Fetullah Gülen için ABD'de New Jersey eyaletinde cenaze töreni düzenlendi. Törene katılan örgüt mensuplarından bir bölümü yüzlerini gizlemek için büyük çaba sarf etti.
20 Ekim'de öldüğü duyurulan Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) elebaşı Fethullah Gülen için ABD'nin New Jersey eyaletindeki Skylands Stadium ismindeki spor kompleksinde cenaze töreni düzenlendi.
Cenazeye katılan FETÖ mensuplarından bir bölümü, taktıkları şapka, gözlük ve maskelerle yüzlerini gizlemeye çalıştı.
FETÖ elebaşı için düzenlenecek tören yerinin bilgileri son saatlere kadar gizli tutulurken, saatler öncesinde örgütün WhatsApp gruplarından bilgilendirme yapıldı.
Söz konusu bilgilendirme mesajında, elebaşı Gülen'in cenazesine katılacak örgüt mensuplarına, yanlarına yüzlerini gizleyebilecek eşyalarını almaları tavsiye edildi. Mesajda, "Maske, şapka ve gözlük takın. TR basını olacak. Güvenlik olacak. QR kodu ile stadyuma giriş yapılacak." ifadesi yer aldı.
Öğlen saatlerinde stadyuma akın eden FETÖ mensuplarının şapka ve maskelerle yüzlerini kapadığı, açıkta kalan göz bölgelerini de gözlük takarak gizlenmeye çalıştıkları gözlendi.
Sarı yelekli bazı örgüt mensupları da basın mensuplarını görünce yüzlerini elleriyle gizlemeye çalıştı.
Öte yandan, FETÖ elebaşı Fethullah Gülen'i gömme hazırlıkları da sürüyor. Örgüt üyelerinin ABD'nin Pensilvanya eyaletinde örgütün karargah olarak kullandığı çiftliğin bahçesindeki bir noktayı kürekle kazdığı görülüyor. Çukurun kazıldığı alana vinç ve merdiven getirildiği görüntülere yansıdı. Örgüt üyeleri mezarı kazarken, basın mensuplarının havadan görüntü almasını engellemek için alanın üzerine siyah branda çekti. Çukurun etrafına da sarı şerit çekildi.
Çukurun kazıldığı alanın yanında ahşap bir platform inşa edildiği de gözlendi. Brandanın altında kazı işlemi yapılırken 10'u aşkın örgüt mensubu da çalışmaları izledi.
Günün erken saatlerinde, örgüt üyelerinin cenazenin gömüleceği muhtemel alan üzerinde mavi renkli başka bir branda çektiği görüldü. Bu brandanın cenaze gömülürken görüntü alınmasını engellemek için kullanılacağı tahmin ediliyor.
Örgütün karargah olarak kullandığı çiftlikten edinilen hava görüntülerinde kamp içerisinde çok sayıda araç olduğu ve araçların yol kenarlarına park edilmeye başlandığı görülüyor. Mezar için kazıldığı öngörülen çukurun başında çok sayıda kişinin çalıştığı, kampın içinde yaya dolaşan kişi sayısının da arttığı objektiflere yansıdı.
Örgüt üyesi bazı isimler sosyal medyada, elebaşı Gülen'in, Pensilvanya'daki karargah binasında sınırlı sayıda örgüt mensubunun katılımıyla gömüleceği yönünde paylaşımlar yapmıştı.