FETÖ elebaşının Pensilvanya'daki çiftliğinde neler oluyor? İşte Fetullah Gülen ile ilgili iddialar
Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) elebaşı Fetullah Gülen'in uzun yıllar kaldığı ABD'nin Pensilvanya eyaletindeki çiftlikte son günlerde sessizlik hakim. Bölgede neler olduğu merak edilirken ortaya çeşitli iddialar atılmış durumda. Peki Fetullah Gülen nerede? Kaçırıldı mı? İşte bölgedeki son durum...
15 Temmuz hain darbe girişiminin bir numaralı ismi, Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) elebaşı Fetullah Gülen'in 1999'dan bu yana kaldığı ve örgüt mensuplarını kabul ettiği merkezde son günlerde büyük bir sessizlik hakim! Yeğeni Ebuseleme Gülen tarafından, Fetullah Gülen'in örgüt merkezinden kaçırıldığı iddiası gündeme getirilmişti.
Gelişmenin ardından, örgüte ait yayın organlarında adı "Golden Generation Worship & Retreat Center" olarak geçen FETÖ merkezine ziyaretlerin durduğu ve çiftlikteki misafirhanelerde kalanların bulundukları evleri boşalttığı öğrenildi.
FETÖ üyelerinin yoğunlukla yaşadığı Saylorsburg ve Wind Gap gibi kasabalarda bulunan ve örgüt üyelerini tanıyan bazı yerli esnaf da bir süredir kampa gelen giden kimse olmadığını teyit ederken, çiftliğin satılığa çıktığı yönünde duyumlar aldıklarını aktardı.
Dron çekimlerine yansıyan görüntülerde de çiftlikte daha önce boş yer olmayan otoparkta sadece birkaç araç bulunduğu, yaklaşık 60 dönümlük kamp alanında sadece bir kişinin misafirhanelerden birine giriş çıkış yaptığı görüldü.
Daha önce çiftliğin girişinde 24 saat aralıksız nöbet tutan silahlı ve üniformalı Amerikalı güvenlik görevlilerinin de artık yerinde bulunmadığı görüntülere yansıdı.