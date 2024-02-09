FETÖ firarisi eski emniyet müdürü yakalandı

Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) üyesi olduğu gerekçesiyle 8 yıldır aranan eski emniyet müdürü yakalandı.

FETÖ firarisi eski emniyet müdürü yakalandı

Ankara Emniyet Müdürlüğü Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, FETÖ silahlı terör örgütüne üye olma, görevi kötüye kullanma ve Türk Ticaret Kanununa muhalefet suçlarından aranan eski 1. Sınıf Emniyet Müdürü H.İ.Y'nin Sincan ilçesinde olduğunu belirledi.

Firari H.İ.Y, düzenlenen operasyonda yakalandı.

Zanlının, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edileceği öğrenildi.

Borsa İstanbul'dan bir rekor dahaBorsa İstanbul'dan bir rekor dahaEkonomi
# fetö # emniyet müdürü
Çok Okunanlar
Kemal Kılıçdaroğlu'na 2 yıla kadar hapis istemi!
Kemal Kılıçdaroğlu'na 2 yıla kadar hapis istemi!
DEM Parti'nin Apo posterine Türk Gençliği geçit vermedi!
DEM Parti'nin Apo posterine Türk Gençliği geçit vermedi!
Pazar yerinde silahlı saldırı!
Pazar yerinde silahlı saldırı!
Bahçeli'den Anayasa Mahkemesi'ne sert çıkış!
Bahçeli'den Anayasa Mahkemesi'ne sert çıkış!
Samet Kunt'tan Rasim Ozan Kütahyalı'ya tokat gibi yanıt!
Samet Kunt'tan Rasim Ozan Kütahyalı'ya tokat gibi yanıt!
Öne Çıkanlar Devlet Bahçeli, MHP'nin Kuruluşunun 55. Yıl Dönümünü Kutlama Töreni'nde! #Canlı #DevletBahçeli Devlet Bahçeli, MHP'nin Kuruluşunun 55. Yıl Dönümünü Kutlama Töreni'nde! #Canlı #DevletBahçeli Meteorolojiden yoğun kar yağışı uyarısı Meteorolojiden yoğun kar yağışı uyarısı