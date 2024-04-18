FETÖ'cüler "Kıskaç"landı: 60 gözaltı

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, sosyal medya platformu X üzerinden "KISKAÇ-12" operasyonlarının ayrıntılarını paylaştı. Yerlikaya'nın açıklamaları şöyle:

Emniyet Genel Müdürlüğü İstihbarat Başkanlığı ve TEM Daire Başkanlığı koordinesinde; İl Emniyet Müdürlükleri TEM Şube Müdürlüklerince yapılan çalışmalar sonucu; İzmir, Denizli, Afyonkarahisar, Konya, Aksaray, Kahramanmaraş, Hatay, Sakarya, Isparta, Muğla, Erzurum, Düzce, Manisa ve Çorum’da FETÖ’ye yönelik eş zamanlı olarak düzenlenen “KISKAÇ-12” operasyonlarında şüphelilerin ;

Örgütün sözde “Güncel Yapılanması” ve "Askeri Mahrem Yapılanması" içerisinde faaliyette bulundukları,

Himmet adı altında para toplayarak örgüte finans sağladıkları,

• Örgütün “Gaybubet Evi” olarak adlandırdığı Hücre Evlerinde saklandıkları,

• Ankesörlü telefonlarla iletişim kurdukları ve

• FETÖ soruşturmaları kapsamında haklarında kesinleşmiş hapis cezası ve aranma kaydı bulunduğu tespit edildi.

Operasyonlar sonucu:

• İlk belirlemelere göre yaklaşık 6 Milyon TL değerinde para ve muhtelif değerde ziynet eşyası ile

• Çok sayıda dijital materyal ve dokümana el konuldu.

Operasyonları gerçekleştiren Kahraman Polislerimizi tebrik ediyorum. Allah ayağınıza taş değdirmesin. Milletimizin duası sizinle!