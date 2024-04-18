FETÖ'cüler "Kıskaç"landı: 60 gözaltı
14 ilde FETÖ’ye yönelik olarak düzenlenen “Kıskaç-12” operasyonlarında 60 şüpheli yakalandı.
İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, sosyal medya platformu X üzerinden "KISKAÇ-12" operasyonlarının ayrıntılarını paylaştı. Yerlikaya'nın açıklamaları şöyle:
Emniyet Genel Müdürlüğü İstihbarat Başkanlığı ve TEM Daire Başkanlığı koordinesinde; İl Emniyet Müdürlükleri TEM Şube Müdürlüklerince yapılan çalışmalar sonucu; İzmir, Denizli, Afyonkarahisar, Konya, Aksaray, Kahramanmaraş, Hatay, Sakarya, Isparta, Muğla, Erzurum, Düzce, Manisa ve Çorum’da FETÖ’ye yönelik eş zamanlı olarak düzenlenen “KISKAÇ-12” operasyonlarında şüphelilerin ;
Örgütün sözde “Güncel Yapılanması” ve "Askeri Mahrem Yapılanması" içerisinde faaliyette bulundukları,
Himmet adı altında para toplayarak örgüte finans sağladıkları,
• Örgütün “Gaybubet Evi” olarak adlandırdığı Hücre Evlerinde saklandıkları,
• Ankesörlü telefonlarla iletişim kurdukları ve
• FETÖ soruşturmaları kapsamında haklarında kesinleşmiş hapis cezası ve aranma kaydı bulunduğu tespit edildi.
Operasyonlar sonucu:
• İlk belirlemelere göre yaklaşık 6 Milyon TL değerinde para ve muhtelif değerde ziynet eşyası ile
• Çok sayıda dijital materyal ve dokümana el konuldu.
Operasyonları gerçekleştiren Kahraman Polislerimizi tebrik ediyorum. Allah ayağınıza taş değdirmesin. Milletimizin duası sizinle!