Filistin'de çözümü Perinçek'e sordular: En etkili yanıt silahla olur

Türkiye Cumhuriyeti'nin büyük bir devlet olduğunu ve MOSSAD gibi başka istihbarat servislerinin kendi topraklarında cinayet işlemesine izin vermeyeceğini belirten Perinçek, “Bunun ağır bedelleri olur.” dedi. Perinçek Filistin konusunda da, “Gazze'ye sargı bezi yollayarak bu kayıtsızlığın üzeri örtülemez. Suriye'nin kuzeyinde Türkiye, Suriye, Rusya, İran, Irak'ın silahlı işbirliği Filistin Devleti'nin ve halkının mücadelesine en büyük destek olur.” diye konuştu.



Doğu Perinçek, “Gazze'ye nutuklarla destek olmakla veya sargı bezi yollayarak bu konudaki kayıtsızlığın üzeri örtülemez. Bizim Vatan Partisi olarak önerimiz, Suriye'nin kuzeyinde Türkiye, Suriye, Rusya, İran, Irak olmak üzere bu beş ülkenin işbirliği içinde olmasıdır. Aslında Türkiye, Suriye ve Rusya'nın işbirliği bile yeter. Silahlı işbirliği yaparak, Suriye'nin kuzeyindeki Amerika güdümlü bölücü ve sözüm ona İslamcı terör örgütleri temizlenirse, bu Gazze'deki mücadeleye Filistin devletinin ve halkının mücadelesine en büyük destek olur.” ifadelerini kullandı.

DOĞU PERİNÇEK RİA NOVOSTİ'NİN SORULARINI YANITLADI

Vatan Partisi Genel Başkanı Sayın Doğu Perinçek, Rusya devletinin uluslararası ajansı Ria Novosti’nin sorularını yanıtladı.

8 Aralık’ta üç ayrı haber olarak yayınlanan söyleşide, Türkiye’nin İsrail istihbaratına uyarısı, İncirlik üssü ve Gazze’ye yönelik Türk-Rus işbirliği konuları konuşuldu.

Perinçek’in Ria Novosti’ye verdiği yanıtlarda şu ifadeler yer aldı:

Türkiye’nin İsrail istihbaratına uyarısının sonu ne olur? Diplomatik ilişkilerin sonuna gelebilir miyiz?

Türkiye Cumhuriyeti güçlü bir devlettir. Büyük bir devlet geleneği vardır. Kendi topraklarında başka istihbarat servislerinin cinayetler yapmasına, adam öldürmesine kesinlikle izin vermez ve bu konuda hiçbir şekilde cevapsız kalmaz. O bakımdan eğer MOSSAD, İsrail istihbaratı Türkiye topraklarında HAMAS gibi emperyalizme ve Siyonizm’e karşı savaşan bir örgütün yöneticilerine karşı bazı eylemlere kalkışırsa bunun mutlaka ağır sonuçları ve bedelleri olur. Diplomatik ilişkilerin sonuna gelinmesi ise sürecin sertleşmesine bağlıdır ve ucu açıktır, her şey olabilir.

‘İncirlik’in TSK Denetimine Geçmesi Mümkün’

İncirlik üssünün kapanması söz konusu olabilir mi?

Biz Vatan Partisi olarak 1960’lardan beri yani 70 yıldır İncirlik Üssü'nün kapatılması için mücadele ediyoruz. İlk defa günümüzde bunun daha mümkün olabilir hale geldiğini söyleyebilirim. 2 Aralık 2023 tarihinde çok önemli bir basın toplantısı yaptım ve o basın toplantısında Amerika Birleşik Devletleri'nin kontrolündeki İncirlik Üssü'nden kalkan uçakların, Güney Kıbrıs'taki İngiliz üssü Agrotur'a inip oradan silah ve mühimmat yüklenerek İsrail'e taşıdıklarını dünya kamuoyuna açıkladım. Bu açıklamamla birlikte derhal İncirlik ve Kürecik Üslerinin Türk Silahlı Kuvvetleri’nin kontrolüne geçmesi talebimizi tekrar ettim. Yineliyorum. Biz üslerin kapatılması talebinde bulunmuyoruz. Bu üslerin Amerika Birleşik Devletleri'nin kontrolünden çıkması, üslerdeki Amerikan personelinin bavullarını toplayıp kendi ülkelerine gitmesini ve bu üslerin Türk Silahlı Kuvvetleri’nin denetimine geçmesini talep ediyoruz. Bu mümkündür. İlk defa bunun olabileceği bir tarihsel sürece girdik. Çünkü bütün dünyanın da gördüğü gibi Amerika Birleşik Devletleri, Yunanistan'ın Ege kıyılarına Türkiye'yi hedef alan askeri üsleri kurdu. Aynı zamanda Girit'in kuzeyinden ve Kıbrıs'ın güneyinden de Türkiye'yi tehdit ediyor. Suriye'nin ve Irak'ın kuzeyinden de tehdit ediyor. Bu nedenle Türkiye’nin de İncirlik Üssü'nü kapatabileceği tarihsel bir sürecin içindeyiz diyebilirim.

'En Etkili Yanıt Silahla Olur'

Gazze konusunda Erdoğan, Putin ile ne yapabilir?

Gazze konusunda bir silahlı kararlılık gerekiyor. Gazze'ye nutuklarla destek olmakla veya sargı bezi yollayarak bu konudaki kayıtsızlığın üzeri örtülemez. Bizim Vatan Partisi olarak önerimiz Suriye'nin kuzeyinde Türkiye, Suriye, Rusya, İran, Irak olmak üzere bu beş ülkenin işbirliği içinde olmasıdır. Aslında Türkiye, Suriye ve Rusya'nın işbirliği bile yeter. Silahlı işbirliği yaparak, Suriye'nin kuzeyindeki Amerika güdümlü bölücü ve sözüm ona İslamcı terör örgütleri temizlenirse, bu Gazze'deki mücadeleye Filistin Devleti'nin ve halkının mücadelesine en büyük destek olur. Böylece Amerika ve İsrail Siyonizm’ine karşı bir yeni cephe açılmış olur. Bu aynı zamanda Rusya'yı da Ukrayna cephesinde çok rahatlatır. Böylece Amerika ve İsrail zor duruma düşer. Dolayısıyla bugün Cumhurbaşkanımız Erdoğan ve Rusya Devlet Başkanı Putin’in yapabilecekleri en etkili hareket, Suriye'nin kuzeyinde terör örgütlerini silahla temizleme konusunda işbirliğidir. Böylece aynı zamanda Suriye'nin toprak bütünlüğünü sağlanır, Amerikan planları bozulur ve Filistin halkının mücadelesine de çok kuvvetli bir destek olur.