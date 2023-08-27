"Gazze ile yüz" etkinliği düzenlendi

İsrail'in Gazze'ye yönelik ablukasına dikkati çekmek için dünyanın birçok kentiyle eş zamanlı uluslararası "Gazze ile yüz" etkinliği düzenlendi.

"Gazze ile yüz" etkinliği düzenlendi
"Gazze ile yüz" etkinliği düzenlendi
Editör: Süleyman Daban
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Etkinlik kapsamında Gazze'nin en kuzey noktasındaki Beyt Lahiya sahilinde yaşları 6 ile 12 arasında değişen yaklaşık bin çocuk eğitmenler eşliğinde denizde yüzdü.

Faaliyete İtalya ve İngiltere gibi Avrupa ülkelerinin yanı sıra İsrail'in başkenti Tel Aviv yakınlarındaki tarihi Filistin kenti Yafa'dan da eş zamanlı katılım oldu.

Yafa'da "Gazze ile yüz" etkinliğinin organizatörlerinden Yusuf Usfur AA muhabirine yaptığı açıklamada, 2007 yılından bu yana İsrail ablukası altındaki Gazzeli çocukları tebessüm ettirebilmek için bu etkinliği düzenlediklerini söyledi.

Gazze'de insanların tek nefes alabildikleri yerin deniz olduğuna dikkati çeken Usfur, yabancı ülkelerden ve Filistin'den aktivistlerin denizde böyle bir etkinlik düzenlemeye karar verdiğini kaydetti.

Etkinliğin uluslararası olduğuna dikkati çeken Usfur, Silvan ve Kudüs'ten Yafa'ya gelen Filistinlilerin Gazzeli çocuklarla aynı anda denize girdiğini ifade etti.

Etkinlikle insani bir mesaj vermek istediklerini belirten Usfur, yakın zamanda Gazze'deki ablukanın sona ermesi temennisinde bulundu.

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Kaynak: Anadolu Ajansı

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