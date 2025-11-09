Gebze’de 6 kişinin öldüğü parfüm fabrikası yangınından yeni görüntüler! Tesisin içi küle döndü

Kocaeli’nin Gebze ilçesinde 6 kişinin yaşamını yitirdiği parfüm dolum tesisinde çıkan yangına ait yeni görüntüler ortaya çıktı. Tesisin içinden çekilen görüntülerde binanın tamamen küle döndüğü görüldü.

Ebru Gül Müezzinoğlu
Yayınlanma: Güncellenme:
Gebze'de 6 kişinin öldüğü parfüm fabrikası yangınından yeni görüntüler! Tesisin içi küle döndü

TESİS ALEVLERE TESLİM OLDU

Kocaeli’nin Gebze ilçesi Mimar Sinan Mahallesi’nde bulunan parfüm dolum tesisinde dün sabah saat 09.00 sıralarında henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. 

Gebze’de 6 kişinin öldüğü parfüm fabrikası yangınından yeni görüntüler! Tesisin içi küle döndü - Resim: 2

Tesisteki kimyasal maddeler nedeniyle alevler kısa sürede büyüyerek tüm binayı sardı ve yandaki bir binanın çatısına da sıçradı.

Gebze’de 6 kişinin öldüğü parfüm fabrikası yangınından yeni görüntüler! Tesisin içi küle döndü - Resim: 3

Olay yerine çok sayıda itfaiye, sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Ekiplerin yoğun çalışması sonucu yangın kontrol altına alındı. Ancak 6 kişi yaşamını yitirdi, 1’i ağır olmak üzere 7 kişi yaralandı.

Gebze’de 6 kişinin öldüğü parfüm fabrikası yangınından yeni görüntüler! Tesisin içi küle döndü - Resim: 4

Bugün tesisin içinden ilk görüntüler paylaşıldı. Binanın tamamen kullanılamaz hale geldiği, içerideki ürünlerin küle döndüğü görüldü.

Gebze’de 6 kişinin öldüğü parfüm fabrikası yangınından yeni görüntüler! Tesisin içi küle döndü - Resim: 5

Yangının ilk anlarına ve itfaiye ekiplerinin müdahalesine ilişkin cep telefonu görüntüleri de ortaya çıktı. Görüntülerde, tesisten yoğun dumanların yükseldiği ve alevlerin binayı sardığı anlar yer alıyor.

Gebze’de 6 kişinin öldüğü parfüm fabrikası yangınından yeni görüntüler! Tesisin içi küle döndü - Resim: 6
Gebze’de 6 kişinin öldüğü parfüm fabrikası yangınından yeni görüntüler! Tesisin içi küle döndü - Resim: 7
Gebze’de 6 kişinin öldüğü parfüm fabrikası yangınından yeni görüntüler! Tesisin içi küle döndü - Resim: 8
Gebze’de 6 kişinin öldüğü parfüm fabrikası yangınından yeni görüntüler! Tesisin içi küle döndü - Resim: 9
