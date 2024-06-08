Gelecek hafta hava durumu nasıl olacak? Dikkat! Meteoroloji uzmanından uyarı geldi
Son günlerde yurt genelinde hava sıcaklıkları mevsim normallerinin üzerine çıkarken bazı bölgelerde ise şiddetli yağışlar etkili oldu. Hava durumunun önümüzdeki günlerde nasıl olacağı vatandaşlar tarafından merak ediliyor. Peki hava sıcakları artacak mı? Hava durumu nasıl olacak? İşte detaylar...
Haziran ayına girilmesiyle birlikte yurt genelinde hava sıcaklıklarında hissedilir derecede artış meydana geldi. Pek çok bölgede yüksek sıcaklıklar yaşanıyor.
Mevsim normallerinin üzerine çıkan hava sıcaklığı yaşamı da olumsuz etkiliyor. Vatandaşın günlük yaşamını zorlaştıran yüksek sıcaklıkların yaz boyu etkisini sürdürmesi bekleniyor.
Birçok bölgede aşırı sıcaklar etkili olurken bazı bölgelerde de şiddetli yağışlar etkili oldu. Özellikle son günlerde başkent Ankara'da kuvvetli sağanak birçok noktada sel ve su baskınına neden oldu.
Son 1 haftada etkili olan yüksek sıcaklıkların ardından vatandaşlar önümüzdeki günlerde hava durumunu nasıl olacağını merak etmeye başladı.