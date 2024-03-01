Gençler müjde! Geç Kart nedir? Nasıl başvuru yapılır?

Resmi Gazete'ye yayımlanan habere göre gençler sanatsal etkinliklerden ücretsiz veya indirimli faydalanabilecek. Genç Kart nedir? Nasıl başvurulur? İşte detaylar...

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Editör: Yağmur Biçen
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Gençler müjde! Geç Kart nedir? Nasıl başvuru yapılır? - Resim: 1


"Genç Kart" uygulamasından 18 yaşına giren gençler 1 yıl boyunca faydalanabilecek.

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Gençler müjde! Geç Kart nedir? Nasıl başvuru yapılır? - Resim: 2

Söz konusu Cumhurbaşkanı Kararı Resmi Gazete'de yayımlandı. "Genç Kart" sahipleri sanatsal etkinliklerden ücretsiz veya indirimli faydalanabilecek.

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Gençler müjde! Geç Kart nedir? Nasıl başvuru yapılır? - Resim: 3

Kültür ve Turizm Bakanlığı'nın "Genç Kart" isimli kültür ve sanat projesi kapsamında gençler sanatsal etkinliklerden ücretsiz veya indirimli faydalanabilecek.

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Gençler müjde! Geç Kart nedir? Nasıl başvuru yapılır? - Resim: 4

BAŞVURULAR NEREDEN YAPILACAK?


Başvuruların Kültür ve Turizm Bakanlığı üzerinden yapılması bekleniyor. Önümüzdeki günlerde başvuru tarihinin ve koşullarının ilan edilmesi bekleniyor.

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