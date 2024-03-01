Gençler müjde! Geç Kart nedir? Nasıl başvuru yapılır?
Resmi Gazete'ye yayımlanan habere göre gençler sanatsal etkinliklerden ücretsiz veya indirimli faydalanabilecek. Genç Kart nedir? Nasıl başvurulur? İşte detaylar...
Editör: Yağmur Biçen
Son Güncelleme:
"Genç Kart" uygulamasından 18 yaşına giren gençler 1 yıl boyunca faydalanabilecek.
Söz konusu Cumhurbaşkanı Kararı Resmi Gazete'de yayımlandı. "Genç Kart" sahipleri sanatsal etkinliklerden ücretsiz veya indirimli faydalanabilecek.
Kültür ve Turizm Bakanlığı'nın "Genç Kart" isimli kültür ve sanat projesi kapsamında gençler sanatsal etkinliklerden ücretsiz veya indirimli faydalanabilecek.
BAŞVURULAR NEREDEN YAPILACAK?
Başvuruların Kültür ve Turizm Bakanlığı üzerinden yapılması bekleniyor. Önümüzdeki günlerde başvuru tarihinin ve koşullarının ilan edilmesi bekleniyor.