Gençlik ve Spor Bakanlığı 1453 Yurt Yönetim Personeli Alacak! İşte Başvuru Şartları
Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, Gençlik ve Spor Bakanlığı yurtlarında çalışmak üzere 1453 yurt yönetim personeli alınacağını duyurdu. Başvuru yapmak isteyen adaylar, başvurularını belirtilen tarihlerde e-Devlet üzerinden gerçekleştirecek. Peki başvuru şartları neler?
Gençlik ve Spor Bakanlığı (GSB) bünyesinde 1453 yurt yönetim personeli istihdam edilecek. Sosyal medya hesabından açıklama yapan Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, şunları kaydetti:
- Gençlik ve Spor Bakanlığı yurtlarında istihdam edeceğimiz 1453 Yurt Yönetim Personeli için alım sürecimiz başlıyor. Detaylar en kısa sürede Resmi Gazete'de ve gsb.gov.tr sayfamızda yayımlanacaktır. Şimdiden hayırlı olmasını diliyorum.
Başvuru Tarihleri
Adaylar başvurularını, 06 Ekim 2023 (00.00) – 10 Ekim 2023 (17.00) tarihlerinde e-Devlet üzerinde Gençlik ve Spor Bakanlığı-Kariyer Kapısı Kamu İşe Alım ve Kariyer Kapısı (https://isealimkariyerkapisi.cbiko.gov.tr)
adresi üzerinden elektronik ortamda yapacaktır.
Adaylar III- BAŞVURU İÇİN GEREKLİ BELGELER başlığında belirtilen belgelerini başvuru sisteminde belirtilen yerlere istenilen formatta yükleyecektir.
Kariyer Kapısı adresi üzerinden yapılmayan, posta yolu veya şahsen müracaat şeklinde yapılan ve bu duyuruda belirtilen esaslara uygun olmayan başvurular kabul edilmeyecektir.
Adaylar, başvuru işleminin hatasız, eksiksiz ve duyuruda belirtilen hususlara uygun olarak yapılmasından
sorumlu olacaktır.