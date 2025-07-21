Google, Türkiye'deki depremlerle sistemini güncelledi: Erken uyarılar işe yarıyor mu?

6 ŞUBAT DEPREMLERİ SİSTEMİN SINIRLARINI GÖSTERDİ



6 Şubat 2023’teki Pazarcık ve Elbistan depremleri sistem için önemli bir test oldu. İlk depremde büyüklük tahmini gecikti; 7.1 saniyede 4.5 olarak tahmin edildi, 18.7 saniye sonra 4.9’a yükseldi. Buna rağmen 512 binden fazla telefona uyarı gönderildi.