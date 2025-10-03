Güllü’nün çocukları ifade verdi: “Bize acımızı yaşatmadınız”

“Türkiye'ye sesleniyorum. Bize acımızı yaşatmadınız. Bize iftiralar attınız, bizim canımız ciğerimiz söndü. Siz buna ekmek bandınız. Siz annemin şarkılarıyla ağladınız. Bizi ağlatmadınız, bizi süründürdünüz. Kamera tutan, mikrofon uzatan, yorum yapan hiçbirinin annesi ölmedi mi? Çığlıkları nasıl duymuyorsunuz. Niye kimse yardım etmiyor? Hani Türkiye'nin vicdanı, insanlığı nerede? Başka hiçbir derdi yok kimsenin. Niye kimse ağlamamızı istemiyor? Daha annemin mezarına gidemedik. Herkes orada diye annemin mezarına gidip sarılamadık.”