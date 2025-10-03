Güllü’nün çocukları ifade verdi: “Bize acımızı yaşatmadınız”
Yalova’da hayatını kaybeden ünlü şarkıcı Gül Tut’un ölümüyle ilgili yürütülen soruşturmada oğlu Tuğberk Yağız Gülter ve kızı Tuğyan Ülkem Gülter ifade verdi. Çocuklar, annelerinin vefatı sonrası yaşadıkları acıya rağmen kamuoyunda kendilerine yönelik yapılan yorumlara tepki gösterdi.
Yalova Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında şarkıcı Gül Tut’un oğlu Tuğberk Yağız ile kızı Tuğyan Ülkem Gülter, Yalova Adliyesi’nde ifade verdi.
Olay günü evde bulunan Sultan Nur Ulu da avukatları eşliğinde savcılığa giderek yaklaşık beş saat süren ifade alma işlemine katıldı.
Soruşturma titizlikle yürütülürken, ifade alma sürecine Yalova Cumhuriyet Başsavcısı Duygu Bayar Öksüz de bizzat katıldı.
“BİZE ACIMIZI YAŞATMADINIZ”
Olay günü İstanbul’da olduğunu ve yaşadığı sitenin güvenlik kamera kayıtlarıyla bu durumun doğrulandığını söyleyen Tuğberk Yağız Gülter, adliye çıkışında basın mensuplarına şu ifadelerle tepki gösterdi:
“Türkiye'ye sesleniyorum. Bize acımızı yaşatmadınız. Bize iftiralar attınız, bizim canımız ciğerimiz söndü. Siz buna ekmek bandınız. Siz annemin şarkılarıyla ağladınız. Bizi ağlatmadınız, bizi süründürdünüz. Kamera tutan, mikrofon uzatan, yorum yapan hiçbirinin annesi ölmedi mi? Çığlıkları nasıl duymuyorsunuz. Niye kimse yardım etmiyor? Hani Türkiye'nin vicdanı, insanlığı nerede? Başka hiçbir derdi yok kimsenin. Niye kimse ağlamamızı istemiyor? Daha annemin mezarına gidemedik. Herkes orada diye annemin mezarına gidip sarılamadık.”
“HAKKIMI HELAL ETMİYORUM”
Kızı Tuğyan Ülkem Gülter de annelerinin ölümünden sonra yapılan yorumlara sert tepki gösterdi. Gülter, “Hakkımı helal etmiyorum. Annemin de konuşanlara hakkını helal etmediğine eminim. Annemin kemiklerini sızlattılar. Zaten her şey ortada. Acımızı yaşatmadılar bize.” ifadelerini kullandı.
Aile avukatlarından Mert Erdoğan, olayla ilgili ses kayıtlarının kriminale gönderildiğini ve otopsi raporunun kesinleşmesinin beklendiğini söyledi.
Avukat Muharrem Çetin ise, “Bugün müşteki olarak ifade verdik, dosyanın şüphelisi olarak değil. Soruşturma devam ediyor. Kamera kayıtlarına ilişkin henüz bir çözümleme gelmedi. Gerekli kişiler hakkında önümüzdeki hafta suç duyurusunda bulunacağız.” dedi.
Avukat Rahmi Çelik de, Tuğberk Yağız Gülter hakkında ortaya atılan iddialara yanıt vererek şunları kaydetti:
“Oğlu Tuğberk konusunda şunu net bir şekilde söyleyebiliriz. Kendisinin Yalova'da olduğu kimileri tarafından iddia edilmektedir. Kesin, net, tartışmaya mahal bırakmayacak şekilde kendisi İstanbul'da mevcut olup gerek kayıtları gerek o akşam İstanbul'dan Çınarcık'a gelirken jandarma uygulamasına, çevirmeye takılıyor. İlçe Emniyet Müdürü ile görüntülü telefon görüşmesi de yapıyor. Oturduğu sitenin kamera kayıtları olmak üzere hepsi de mevcuttu. Net şekilde olay anında oğlu İstanbul'dadır. İlgililer hakkında yasal işlemlerimize yakın zamanda başlayacağız.”
Şarkıcı Gül Tut, sahne ismiyle “Güllü”, 26 Eylül’de Yalova’nın Çınarcık ilçesinde bulunan evinin terasındaki pencereden düşerek hayatını kaybetmişti. 52 yaşındaki sanatçı, İstanbul’da toprağa verilmişti.
Kızı Tuğyan Ülkem Gülter, ifadesinde annesinin olay gecesi Roman havası oynarken ayağının kaydığını ve açık olan camdan düştüğünü aktarmıştı.