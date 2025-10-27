Güllü'nün kızı hakkında kan donduran suç duyurusu: 'Annemi öldürmek için bir katil bulur musun?'
Ünlü sanatçı Güllü'nün 5. kattan düşerek şüpheli bir şekilde hayatını kaybetmesiyle ilgili soruşturma yeni bir boyut kazandı. Sanatçının eski patronu Ferdi Aydın, Güllü'yü kızı Tuğyan Ülkem Gülter'in öldürdüğünü iddia ederek, iki tanıkla birlikte savcılığa kan donduran deliller sunduğunu açıkladı.
Yalova'nın Çınarcık ilçesinde, 26 Eylül 2025 tarihinde 5. kattaki evinin penceresinden düşerek hayatını kaybeden ünlü sanatçı Güllü'nün ölümüyle ilgili yeni bir gelişme yaşandı.
"Güllü" adıyla tanınan ünlü sanatçı Gül Tut'un ölümüyle ilgili soruşturma sürerken, sanatçının eski patronu Ferdi Aydın, Yalova Cumhuriyet Başsavcılığı'na kızıyla ilgili suç duyurusunda bulundu. Aydın'a 2 şahidin de eşlik ettiği öğrenildi
Güllü, Çınarcık ilçesi Harmanlar Mahallesi Vali Akı Caddesi'ndeki apartmanın 5'inci katındaki kapalı terasta, kızı ve arkadaşıyla eğlendiği sırada pencereden düşerek hayatını kaybetmişti.
"'KEŞKE ANNEMİ BÖYLE ÖLDÜRMESEYDİM' DİYE SÖYLEMLERİ OLMUŞ"
Adliye önünde konuyla ilgili bir açıklama yapan Ferdi Aydın, iddialarını tanıklarla desteklediğini belirtti:
"Güllü hanım için buraya geldik. Delillerimizi sunduk, söylemlerimizi söyledik, şahitlerimizi getirdik. İçeride Tuğyan hanımın en yakın 2 arkadaşı var. Onların söylemleri var. Tuğyan hanımın cinayeti işlediğini, bunu 6 aydır planladığını söylediler, iddia ettiler. Biz onları şimdi savcılığa getirdik."
Aydın, Tuğyan Ülkem Gülter'in cinayeti itiraf ettiğini öne sürerek, "Tuğyan hanımın evde bir ifadesi olmuş Bircan hanıma, 'keşke annemi böyle öldürmeseydim, çok üzüldüm' diye söylemleri olmuş.
Çünkü araba kazası ya da silahla vurdurtmayı düşünüyormuş ama şu an camdan aşağı attığı için böyle üzgün olduğunu belirten sözler söylemiş. İçeride şahitlerimiz avukat huzurunda ifadelerini verecekler. Ülkemizin başı sağ olsun. Biz elimizden geleni yaptık" dedi.
"'ANNEMİ ÖLDÜRMEK İÇİN BİR KATİL BULUR MUSUN' YAZISI VAR"
Savcılığa verdiği ifade hakkında da detaylı bilgi veren Aydın, Güllü'nün kızından tedirgin olduğunu ve delilleri sunduğunu söyledi:
"İfademde Güllü hanımın evlatlarıyla sıkıntılarını, kızının yasaklı madde kullandığını söylemesi, kızından tedirgin olduğunu söylediğini söyledim ve şahitleri getirdiğimi söyledim.
Şahitler en yakınları HTS, arama kayıtlarına baktıklarında görecekler. Ben de aynı saat, dakikada ss görüntüler almıştım. 'Annemi öldürmek için bir katil bulur musun' yazısı var. Hepsini şahitler huzurunda sunduk. Bundan sonrası yargı merceğinde" diye konuştu.