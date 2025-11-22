Güllü'nün ölümüyle ilgili yeni gelişme: Kızı ve arkadaşı uyuşturucu testi için örnek verdi
Ünlü şarkıcı Gül Tut’un şüpheli ölümüyle ilgili yürütülen soruşturmada, madde kullandıkları öne sürülen kızı Tuğyan Ülkem Gülter ve arkadaşı Sultan Nur Ulu hastanede kan ve saç örneği verdi.
Çınarcık ilçesi Harmanlar Mahallesi Vali Akı Caddesi'nde yer alan altı katlı bir binadaki evinin teras penceresinden düşerek yaşamını yitiren Gül Tut'un ölümüyle ilgili Yalova Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından başlatılan soruşturma titizlikle sürdürülüyor.
Soruşturma kapsamında, üzerlerine madde kullandıkları iddiası yöneltilen kızı Gülter ve arkadaşı Ulu, avukatları nezaretinde Yalova Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne intikal etti.
POLİS EŞLİĞİNDE HASTANEYE GELDİLER
Çınarcık'tan Yalova kent merkezine kadar polis ekiplerinin eşlik ettiği Gülter ve Ulu, hastanede gerekli kan ve saç örneklerinin alınmasının ardından Acil Servis önünde basına açıklamalarda bulundu.
Kendilerine yöneltilen iddialara cevap veren Tuğyan Ülkem Gülter, kendilerinden emin olduklarını belirtti:
"Madde kullandığımızı söylüyorlardı. Gerekli yerlere işlemlerimizi yaptırdık. Sonuçları bekliyoruz. Kendi rızamızla geldik. Kendimizden eminiz. Sonuçlarımız çıktığında avukatlarımız paylaşacaktır."
Gülter ve Ulu'nun avukatlarından Rahmi Çelik, müvekkillerinin hastaneye rutin işlemler için geldiklerini doğruladı. Çelik, kamuoyunda dile getirilen iddialara açıklık getirerek, "Kamuoyunda belirtildiği gibi herhangi bir gözaltı, tutuklama yoktur. Kendileri normal hayatlarına devam ediyor. Buradan evlerine gidecekler" ifadelerini kullandı.
Diğer avukat Hakan Sezer de, müvekkillerinin saklayacak hiçbir şeylerinin olmadığını vurguladı. Müvekkillerinin bugüne kadar herhangi bir madde kullanmadığını savunan Sezer, sürece ilişkin şu açıklamayı yaptı:
"Gizlediğimiz bir husus olmadığı için kendi rızamız dahilinde buraya geldik. Gerekli saç örneklerini verdik. Soruşturma devam ediyor. Soruşturmaya ilişkin şu aşamada söyleyeceğimiz başka husus yoktur. Adli süreç devam etmektedir. Her şey olduğu gibi ortaya çıkacaktır."
Açıklamaların tamamlanmasının ardından Gülter ve Ulu, avukatlarının bulunduğu araçla hastaneden ayrıldı.