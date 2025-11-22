Güllü'nün ölümüyle ilgili yeni gelişme: Kızı ve arkadaşı uyuşturucu testi için örnek verdi

"Gizlediğimiz bir husus olmadığı için kendi rızamız dahilinde buraya geldik. Gerekli saç örneklerini verdik. Soruşturma devam ediyor. Soruşturmaya ilişkin şu aşamada söyleyeceğimiz başka husus yoktur. Adli süreç devam etmektedir. Her şey olduğu gibi ortaya çıkacaktır."