Haluk Levent ile Şahan Gökbakar arasında 'çadır' polemiği
AHBAP Başkanı Haluk Levent'in dernek olarak Kızılay’dan aldıkları çadırlara ilişkin eleştirilerde bulunan komedyen Şahan Gökbakar’a "Çünkü tam korunaklı çok sıcak deprem çadırı. Piyasada yok şu anda. Keşke olsa da alsak." ifadeleri ile yanıt verdi.
AHBAP Başkanı Haluk Levent, katıldığı özel bir televizyon programında Kızılay'dan satın alınan 5020 çadıra ilişkin açıklamalarda bulundu.
Kızılay’dan alınan 2 bin 50 çadıra ilişkin değerlendirmelerde bulunan Levent, "Biz, biraz indirim yaptırabildik ve tanesini 19 küsur bin liraya aldık. Artı KDV ve nakliye ile maliyeti 22 bin liraya gelebiliyor. Dün bir arkadaşım yazmış ‘çadırlar 11 bin lira sen 20 bin lira vermişsin’ diye, yapmayın. Tam izolasyon çadır o fiyata olmaz" dedi.
AHBAP Başkanı Levent’in çadırlara ilişkin yorumlarına sosyal medya hesabından tepki gösteren komedyen Şahan Gökbakar, Levent'in 19 Şubat'ta yaptığı bir paylaşıma da yer verdi.
Gökbakar, paylaşımında şu ifadeleri kullandı:
- Haluk bu sabah TV'de, Kızılay'la alışverişini cansiperane savunurken 'fiyat normal, çadırlar kaliteli' dedi. Kendi tweet'i 145.446.500 TL / 13.250 çadır= 10.970 TL. Haluk sen de 10 bine almışsın çadırların tanesini. 22 bine aldıkların kaliteli de, bu aldıkların kalitesiz miydi?