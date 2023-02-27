Haluk Levent ile Şahan Gökbakar arasında 'çadır' polemiği

Kızılay’dan alınan 2 bin 50 çadıra ilişkin değerlendirmelerde bulunan Levent, "Biz, biraz indirim yaptırabildik ve tanesini 19 küsur bin liraya aldık. Artı KDV ve nakliye ile maliyeti 22 bin liraya gelebiliyor. Dün bir arkadaşım yazmış ‘çadırlar 11 bin lira sen 20 bin lira vermişsin’ diye, yapmayın. Tam izolasyon çadır o fiyata olmaz" dedi.