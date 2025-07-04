Hangi meslek grubu ne kadar maaş alacak?

VEKİL MAAŞI 229 bin 676 TL OLDU

Yeni zamla birlikte bakan maaşı 235 bin 527 TL'yi görürken milletvekili maaşları ise 229 bin 676 TL'ye yükseldi.



Emekli milletvekillerine verilen aylıklar ise 149 bin oldu.



Halihazırda milletvekili olan ve emekli vekil aylığına hak kazanan kişiler ise toplamda 379 bin TL maaş almış olacak.