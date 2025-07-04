Hangi meslek grubu ne kadar maaş alacak?
Temmuz 2025 itibarıyla kamu çalışanları ve emeklilere yapılan zamlarla birlikte, meslek gruplarına göre güncellenen maaşlar belli oldu. Milletvekilleri, emekli milletvekilleri, memurlar ve diğer meslek gruplarının yeni maaş oranları ve tutarları bu rehberde.
EN DÜŞÜK MEMUR MAAŞI NE KADAR OLDU?
En düşük memur maaşı 47 bin 520 TL oldu.
ÖĞRETMEN MAAŞLARI NE KADAR OLACAK?
2025 enflasyon verilerinin açıklanmasıyla birlikte, memur grubuna dahil öğretmenlerin maaş zam oranı netleşti. Buna göre, öğretmen maaşları 52.906,77 TL’den 61.139,06 TL’ye yükseldi.
Ayrıca 1/4 dereceli öğretmen maaşı ocak ayında 47.433 TL’den 54.473,77 TL’ye yükseldi. Uzman öğretmenlerin 1/4 dereceli maaşı ise 52.568 TL’den 58.634,35 TL’ye çıktı.
POLİS MAAŞLARI NE KADAR OLACAK?
Ocak 2025 itibarıyla 8/1 polis maaşı 58.938 TL civarındaydı.
Yüzde 15,57 oranıyla yeni polis memuru maaşı 68,120 seviyesine yükseldi.
İMAM MAAŞLARI 2025 NE KADAR OLACAK?
İmam- Hatip 8/1 maaşı: 53.031 TL
İmam- Hatip emekli memur: 33.998
DOKTOR MAAŞLARI NE KADAR OLDU?
Uzman doktor (1/4): 109.154 TL'den 126,116 TL’ye yükseldi.
Uzman doktor 7/1: 72,006 TL’den 83,217 TL’ye yükseldi.
VEKİL MAAŞI 229 bin 676 TL OLDU
Yeni zamla birlikte bakan maaşı 235 bin 527 TL'yi görürken milletvekili maaşları ise 229 bin 676 TL'ye yükseldi.
Emekli milletvekillerine verilen aylıklar ise 149 bin oldu.
Halihazırda milletvekili olan ve emekli vekil aylığına hak kazanan kişiler ise toplamda 379 bin TL maaş almış olacak.