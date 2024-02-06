Hayatını kaybeden Ekinözü Kaymakamı Mesut Coşkun, Kırıkkale'de toprağa verildi

Mesut Coşkun için Nur Cami ve Külliyesi'nde düzenlenen cenaze törenine katılan İçişleri Bakan Yardımcısı Bülent Turan ve Vali Mehmet Makas, baba İsmail Coşkun ve aileye taziye dileğinde bulundu.

Öğle vakti İl Müftüsü Hasan Hayri Yaşar'ın kıldırdığı cenaze namazının ardından Coşkun'un naaşı, Balışeyh ilçesi Koçubaba köyünde toprağa verildi.

Cenaze törenine, Coşkun'un ailesi ve yakınları, CHP Kırıkkale Milletvekili Ahmet Önal, siyasi partilerin il başkanları ile vatandaşlar katıldı.