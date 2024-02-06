Hayatını kaybeden Ekinözü Kaymakamı Mesut Coşkun, Kırıkkale'de toprağa verildi

Evinde hayatını kaybeden Kahramanmaraş'ın Ekinözü ilçesi Kaymakamı Mesut Coşkun, memleketi Kırıkkale'de defnedildi.

Hayatını kaybeden Ekinözü Kaymakamı Mesut Coşkun, Kırıkkale'de toprağa verildi
Son Güncelleme:

Mesut Coşkun için Nur Cami ve Külliyesi'nde düzenlenen cenaze törenine katılan İçişleri Bakan Yardımcısı Bülent Turan ve Vali Mehmet Makas, baba İsmail Coşkun ve aileye taziye dileğinde bulundu.

Öğle vakti İl Müftüsü Hasan Hayri Yaşar'ın kıldırdığı cenaze namazının ardından Coşkun'un naaşı, Balışeyh ilçesi Koçubaba köyünde toprağa verildi.

Cenaze törenine, Coşkun'un ailesi ve yakınları, CHP Kırıkkale Milletvekili Ahmet Önal, siyasi partilerin il başkanları ile vatandaşlar katıldı.

Türkiye'nin en kalabalık ilçesiTürkiye'nin en kalabalık ilçesiGündem
# kırıkkale
Çok Okunanlar
Türkiye'nin nüfusu belli oldu!
Türkiye'nin nüfusu belli oldu!
Çağlayan Adliyesi'nde polis noktasına silahlı saldırı! Polis terör saldırısını püskürttü
Çağlayan Adliyesi'nde polis noktasına silahlı saldırı! Polis terör saldırısını püskürttü
Ömer Faruk Gergerlioğlu öldürülen teröristlerle görüşmüş!
Ömer Faruk Gergerlioğlu öldürülen teröristlerle görüşmüş!
Tırlar çarpıştı, karayolu savaş alanına döndü
Tırlar çarpıştı, karayolu savaş alanına döndü
Çağlayan'da silahlı saldırı! Polis terör saldırısını püskürttü!
Çağlayan'da silahlı saldırı! Polis terör saldırısını püskürttü!
Öne Çıkanlar İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya'dan Çağlayan Adliyesi'ndeki saldırıyla ilgili ilk açıklama! İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya'dan Çağlayan Adliyesi'ndeki saldırıyla ilgili ilk açıklama! Masa başı çalışanlar dikkat! Tehlike kapıda! Masa başı çalışanlar dikkat! Tehlike kapıda!