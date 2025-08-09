Her gün soframızda! Kaşar peynirlerinde büyük skandal: Bakanlık markaları açıkladı

Tarım ve Orman Bakanlığı gıda denetim sonuçlarını paylaştı



Bakanlık tarafından yayımlanan ‘Sağlığı Tehlikeye Düşürecek Gıdalar’ ve ‘Taklit Veya Tağşiş Yapılan Gıdalar’ listeleri kamuoyunda geniş yankı uyandırdı. Listede yer alan ürünler arasında bazı kaşar peyniri markaları da bulunuyor.

