Her gün soframızda! Kaşar peynirlerinde büyük skandal: Bakanlık markaları açıkladı
Tarım ve Orman Bakanlığı, ‘Sağlığı Tehlikeye Düşürecek Gıdalar’ listesinde yer alan kaşar peyniri markalarını açıkladı. Günlük tüketimde yer alan bu ürünlerdeki tespitler büyük tepki çekti.
Yayınlanma: Güncellenme:
Tarım ve Orman Bakanlığı gıda denetim sonuçlarını paylaştı
Bakanlık tarafından yayımlanan ‘Sağlığı Tehlikeye Düşürecek Gıdalar’ ve ‘Taklit Veya Tağşiş Yapılan Gıdalar’ listeleri kamuoyunda geniş yankı uyandırdı. Listede yer alan ürünler arasında bazı kaşar peyniri markaları da bulunuyor.
Söz konusu listelere eklenen kaşar peyniri markaları, özellikle sosyal medyada tartışma konusu oldu. Tüketiciler, güvenilir olduğunu düşündükleri markaların da listede yer almasından dolayı şaşkınlık yaşadı.
Listeye giren markaların üretimlerinde mevzuata aykırı uygulamalar tespit edildiğini bildirildi. Bu ürünlerin detaylı bilgileri, üretici firma isimleri ve parti numaraları resmi internet sitesinde paylaşıldı.
İşte o markalar...
