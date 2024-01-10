Herkes Hawking'i Konuşuyor! Epstein'in Listesinde Türkiye'nin Yakından Tanıdığı O İsimler
Dünyayı sarsan Epstein davasında tanınmış isimler geçiyor. Dava dosyalarının son bölümünün de kamuya açılması ile birlikte, bu isimlerin kimler olduğunu öğrendik. Tanınmış isimler içinde Türk düşmanlığıyla tanınan kişiler de var. Epstein davasında kimlerin adı geçiyor? İşte cevabı.
Epstein'in pedofili adasıyla ilgili dava dosyalarının son bölümü de yayınlandı. Yayınlanan dosyalarda, pedofili adasının müdavimleri arasında tanınmış pek çok isim var. Bilim insanından sanatçısına pek çok isim, Epstein'in pedofili adasını ziyaret etmiş. O isimler arasında ise özellikle Türk düşmanlığıyla tanınanlar da var.
Epstein Adasının Türk Düşmanı Müdavimleri
Epstein'in, küçük yaştaki kızların cinsel istismarı operasyonlarını yürüttüğü adaya giden isimler arasında, kamuoyunda "aydın" olarak pazarlanan isimler de var. İngiltere Prensi'nden PKK övücüsüne, Türk kamuoyunda Batı'nın "aydını" olarak pazarlanan pek çok isim dikkat çekiyor. Adanın müdavimi isimler arasında İsrail'in Eski Başbakanı Ehud Barak'ın olması ise, Epstein Mossad bağlantılarının tartışılmasına neden oldu. İşte Epstein adasının müdavimleri...
Öcalan'ın Özgürlüğünü Savunan Noam Chomsky
Jeffrey Epstein'in, ünlü dilbilimci ve filozof Noam Chomsky için yüklü miktarda para transferi yaptığı ortaya çıktı.
Chomsky'nin banka hesabına milyarderle bağlantılı bir hesaptan 270 bin dolar geldiği bildirildi. Chomsky ise bu paranın tamamen kendisine ait olduğunu ve kişisel servetini düzenlemek için bu transfere ihtiyaç duyduğunu savundu.
Amerikalı filozof, tarihçi ve dil bilimci Noam Chomsky Türk kamuoyunun yakından tanıdığı bir isim. Chomsky, daha önce terör örgütü PKK'nın eli kanlı lideri Abdullah Öcalan'ın serbest bırakılması gerektiğini savunduğu açıklamasıyla gündeme gelmişti. Chomsky, "Öcalan, ancak insanlık dışı olarak tabir edilebilecek bu esaretten derhal serbest bırakılmalıdır. Onun fikirleri, Rojava’daki çarpıcı kazanım ve gelişmelere ilham kaynağı olurken, aynı zamanda bölgeye hakim olan tüm otoriter rejimlerin -haklı olarak- meşru olmayan güçlerine bir tehdit olarak da algılanmaktadır." demişti.
Oscar Ödüllü Woody Allen
Ünlü yönetmen Woody Allen'ın, ortaya çıkan belgelere göre 2014-2015 yıllarında neredeyse her ay Epstein ile görüştü. Woody Allen ve Epstein'in daha öncesinde de görüştüğü biliniyor. Woody Allen, daha önce de evlatlık kızı Dylan Farrow'a çocukken cinsel istismarda bulunduğu gerekçesiyle soruşturma geçirmişti. Davaya dönüşmeyen soruşturmayı yapan savcılardan biri, Allen'ın yargılanmasını sağlayacak bulgular olmasına rağmen, çocuğu korumak için dava açmamayı tercih ettiğini söylemişti.