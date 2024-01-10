Herkes Hawking'i Konuşuyor! Epstein'in Listesinde Türkiye'nin Yakından Tanıdığı O İsimler

Öcalan'ın Özgürlüğünü Savunan Noam Chomsky

Jeffrey Epstein'in, ünlü dilbilimci ve filozof Noam Chomsky için yüklü miktarda para transferi yaptığı ortaya çıktı.

Chomsky'nin banka hesabına milyarderle bağlantılı bir hesaptan 270 bin dolar geldiği bildirildi. Chomsky ise bu paranın tamamen kendisine ait olduğunu ve kişisel servetini düzenlemek için bu transfere ihtiyaç duyduğunu savundu.

Amerikalı filozof, tarihçi ve dil bilimci Noam Chomsky Türk kamuoyunun yakından tanıdığı bir isim. Chomsky, daha önce terör örgütü PKK'nın eli kanlı lideri Abdullah Öcalan'ın serbest bırakılması gerektiğini savunduğu açıklamasıyla gündeme gelmişti. Chomsky, "Öcalan, ancak insanlık dışı olarak tabir edilebilecek bu esaretten derhal serbest bırakılmalıdır. Onun fikirleri, Rojava’daki çarpıcı kazanım ve gelişmelere ilham kaynağı olurken, aynı zamanda bölgeye hakim olan tüm otoriter rejimlerin -haklı olarak- meşru olmayan güçlerine bir tehdit olarak da algılanmaktadır." demişti.